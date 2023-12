Ukrašavanje vašeg božićnog drvca običaj je koji veseli mnoge, ali ako smatrate da vam se ovaj laki zadatak čini mnogo težim nego prethodnih godina, možda je vrijeme da posjetite liječnika.

Potencijalne crvene zastavice kreću se od nedostatka zraka do boli u ramenu, a svaka od njih može biti znak raka. Liječnica Julie Sharp rekla je: "Ako primijetite promjenu u svom zdravlju koja je za vas neuobičajena ili ne prolazi, obratite se svom liječniku opće prakse što je prije moguće. Vaš liječnik je tu za vas i želi čuti sve što vas brine."

Dok ukrašavate božićno drvce u prosincu, mogli biste primijetiti ovih šest najčešćih simptoma raka.

1. Vrtoglavica

Vrtoglavica koja se javlja s vremena na vrijeme obično nije razlog za brigu. Ako primijetite da vam se vrti u glavi tijekom božićnih priprema, vjerojatno nema mjesta panici, ali ako osjećaj potraje dulje od nekoliko dana, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse. Iako je malo vjerojatno, vrtoglavica i gubitak ravnoteže mogu biti znak raka krvi ili tumora na mozgu.

2. Nedostatak daha

Česti osjećaj nedostatka daha nakon obavljanje lakšeg posla - nešto je na što treba pripaziti. To je jedan od primarnih simptoma raka pluća ili raka koji se proširio s drugih mjesta u tijelu. Obratite se svom liječniku opće prakse ako iznenada ostanete bez daha, ako vam se disanje pogorša ili vam je disanje bolno.

3. Bolovi

Nizanje svjetala oko drvca ili posezanje za stavljanje zvijezde na vrh moglo bi uzrokovati laganu nelagodu, ali neobjašnjivi ili uporni bolovi također mogu biti znak raka. Položaj ovih može ukazivati na bol u prsima kod raka pluća, na primjer, ali također može značiti da se bolest proširila. Ovo je znak da trebate zdravstveni pregled.

4. Promuklost

Nešto što najbolje može dočarati Božić - je glazba, a obitelji često puštaju blagdanske melodije dok postavljaju božićne ukrase. Ako u nekom trenutku dok pjevate klasik 'All I Want for Christmas is You' zvučite promuklo, možda bi trebali otići na pregled. Blaga promuklost može biti uzrokovana prehladom, alergijom ili drugom vrstom infekcije, ali ako potraje dulje od tri tjedna, to bi mogao biti znak raka grkljana, grla ili pluća.

5. Umor

"Obavljanje bilo koje vrste tjelesne aktivnosti, uključujući kućanske poslove i postavljanje ukrasa, može biti pomalo zamorno, ali ako se osjećate umorno bez jasnog razloga, to bi mogao biti znak da nešto nije u redu", rekla je doktorica Sharp.

Ekstremni umor čest je simptom raka krvi poput leukemije, limfoma i mijeloma, kao i raka dojke, crijeva i prostate. CRUK procjenjuje da gotovo 65 posto ljudi s rakom osjeća umor.

6. Znojenje

Zima je hladna pa je važno obući se slojevito kada idete van, ali kad jednom uđete u toplu zgradu, vaša tjelesna temperatura može brzo porasti, čak i bez dodatne odjeće. Ako ovaj osjećaj vrućine, popraćen pretjeranim znojenjem - potraje, to bi mogao biti simptom koji treba pratiti.

Naleti vrućine - koji mogu varirati od laganog osjećaja topline u licu, vratu i prsima do noćnog znojenja koje utječe na cijelo tijelo - ponekad mogu ukazivati na infekciju. Također je simptom nekoliko vrsta raka, uključujući leukemiju, limfom, mezoteliom te rak jetre i kostiju, piše The Sun.

