Iako su računi za struju porasli, mogu se pojaviti određene opasnosti ako ne grijete svoj dom.

Farmaceut Ian Budd objasnio je kako vas život u hladnom domu može učiniti osjetljivijima na niz bolesti i stanja. Odrasli u dobi od 65 i više godina, ali i djeca, osobito mlađa od pet godina, izloženi su većem zdravstvenom riziku u hladnom domu. Osim toga, kada se razbolite zbog hladnoće, to može dovesti do potrebe za odsustvom s posla, potencijalnog gubitka prihoda i otežavanja plaćanja računa za grijanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Britanska Nacionalna zdravstvena služba preporučuje da prostorije u kojima provodite većinu vremena održavate na 18 ili više stupnjeva. Ako temperatura u domu postane hladnija, možete se izložiti riziku od nekoliko zdravstvenih stanja.

1. Porast krvnog tlaka

Hladan dom ne uzrokuje samo porast otkucaja srca, već i krvni tlak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Krvne žile se sužavaju kao odgovor na niske temperature. To je poznato kao 'vazokonstrikcija'. Ovo stvara veći pritisak u ostatku krvožilnog sustava i srce mora jače raditi kako bi pumpalo krv po tijelu, povećavajući otkucaje srca i krvni tlak. Dodatno naprezanje može dovesti do srčanih simptoma kod ljudi koji imaju neko postojeće stanje, osobito tijekom vježbanja”, rekao je farmaceut Abbas Kanani.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

2. Potencijalni srčani ili moždani udar

Stariji ljudi kako stare više osjećaju hladnoću, za što Abbas kaže da je djelomično zbog usporavanja njihove prirodne stope metabolizma, a i zato što njihova tijela proizvode manje krvnih žila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To otežava njihovoj krvi, a potom i toplini, da dopre do ekstremiteta poput šaka i stopala, zbog čega su hladnije. Kada nam je hladno, naša krv postaje gušća, što može uzrokovati zgrušavanje i može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Važno je da vam je zimi toplo ako imate problema sa srcem", rekao je Abbas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

3. Povećani rizik od hipotermije

"Tijelo počinje gubiti toplinu brže nego što se proizvodi kada je izloženo niskim temperaturama, a produljena izloženost na kraju će potrošiti pohranjenu energiju vašeg tijela. To može dovesti do hipotermije ili abnormalno niske tjelesne temperature što utječe na mozak, uzrokujući da osoba ne može jasno razmišljati ili se dobro kretati", rekao je Abbas i dodao da je hipotermija posebno opasna jer osoba možda ne zna da se to događa i neće moći ništa poduzeti po tom pitanju.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

4. Astma se može pogoršati

Ako patite od astme, hladno okruženje može pogoršati stanje.

"Hladan zrak je suh, što iritira dišne puteve. Također vas može potaknuti da proizvodite više sluzi, što može pogoršati osjećaj vaše astme. Osim toga, hladniji dom sklon je razvoju problema s vlagom i plijesni što može pogoršati simptome tijekom zime", rekao je Abbas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

5. Slabi vaš imunitet

Život u hladnom okruženju može značiti veći rizik od obolijevanja od općih bolesti kao što su kašalj i prehlada. Abbas kaže: "Neka su istraživanja pokazala da niže temperature mogu utjecati na vaš imunitet. Nos i dišni putevi obloženi su sluzi i sićušnim strukturama nalik na dlake koje se nazivaju cilije, i koje djeluju kao barijera hvatajući viruse koje udišete i izvlače ih iz dišnih putova. Sluz također sadrži antimikrobne tvari koje vam pomažu u zaštiti od bolesti. Međutim, udisanje hladnog i suhog zraka tijekom zimskih mjeseci može utjecati na sluz i resice koje oblažu vaš nos i grlo, čineći ih manje učinkovitima."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

6. Loše mentalno zdravlje

Hladan dom ne utječe samo na vaše fizičko zdravlje, već može utjecati i na vaš um.

Abbas kaže da je nedavna studija otkrila da život u hladnom domu zapravo udvostručuje rizik od ozbiljnog mentalnog stresa za one koji prethodno nisu bili mentalno bolesni, a rizik se utrostručuje za one koji su prethodno bili na granici ozbiljnog mentalnog stresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

7. Povećava se rizik od artritisa

"Vaše tijelo je osjetljivije na bol kada postane hladno i to može pogoršati simptome artritisa kao što su bol i ukočenost, oštećenje zglobova, oticanje i umor. Kako vaše tijelo čuva toplinu ograničavajući protok krvi u ekstremitete i pumpajući više krvi u pluća i srce, to može rezultirati ukočenošću i bolovima u zglobovima", rekao je Abbas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Održavanje topline vašeg doma

"Postoji nekoliko isplativih mjera koje možete poduzeti kako biste zagrijali svoj dom, a da vam račun za grijanje ne izmakne kontroli. Reflektorske folije za radijatore mogu se postaviti na stražnju stranu radijatora kako bi se preusmjerila uobičajena toplina, smanjujući rasipanje energije. Osim toga, držite vrata u svom domu zatvorena gdje god možete. Također možete koristiti pojedinačne radijatorske ventile da smanjite grijanje u sobama koje ne koristite tako često i da svoju energiju usmjerite na ključne prostorije poput dnevne ili spavaće sobe", rekao je Ian.

Naravno, neki ljudi radije drže svoje spavaće sobe malo hladnijima jer im to pomaže da spavaju, ali Ian upozorava da je najbolje ne dopustiti da temperatura redovito pada ispod 18 stupnjeva. Pokušajte koristiti deblji poplun u hladnijim mjesecima, a za najhladnije noći - neka vam pri ruci bude termofor. Ian također dodaje da, ako možete, svakako provjerite starije i ranjive osobe u svojoj zajednici kako biste bili sigurni da im je toplo i da imaju osnovne stvari, tako da ne moraju izlaziti na niskim temperaturama, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Za korisnike HEP-a struja poskupljuje za 30 kn