Već mjesecima stručnjaci diljem svijeta pokušavaju objasniti ljudima zašto je dobro cijepiti se protiv koronavirusa.

No, bez obzira na jasne dokaze da nam je masovno cijepljenje najbezbolniji način za završetak pandemije i vraćanje na "staro normalno", dezinformacije i teorije zavjere preplavile su internetski i javni prostor te se mnogi ne žele cijepiti.

Hillary Dabbs je na TikToku objavila snimku kao odgovor na tvrdnju da je 99 posto ljudi koji su se zarazili koronavirusom još uvijek zdravi bez obzira na to cijepili se ili ne.

'Da, možete se zaraziti, ako ste se cijepili'

"Umorna sam od takvog argumenta. Da, možete se zaraziti ako ste se cijepili, no znate li kolika je mogućnost da se to dogodi? Ja znam. Nisam medicinski stručnjak, ali sam dobra s brojevima", kazala je na početku snimke.

"U SAD-u je 330 milijuna ljudi, a imali smo 41 milijun slučajeva zaraze. To vam daje šansu od jedan do osam da se zarazite. Od 41 milijun zaraženih, imali smo 670 tisuća smrti. To je jedan od 61 čovjeka u SAD-u koji je umro od Covida. Jedan od 61 čovjeka u SAD-u koji se zarazio je umro", objašnjava.

"U SAD-u se cijepilo 173 milijuna ljudi. Znate li koliko se od tih cijepljenih ljudi zarazilo do 30. kolovoza? Bilo ih je 12.908. To vam daje šansu jedan naprema 13,402 da se zarazite ako ste cijepljeni. Jedan naprema 13.402, a s druge strane je jedan od osam", dodala je.

'Idemo i korak dalje…'

"Idemo i korak dalje. Umrlo je 2473 ljudi koji su Covid pozitivni, a cijepljeni. Njih 480 umrlo je od nečega što je potpuno nepovezano s Covidom", nastavila je objašnjavati i zaključila da je šansa da netko potpuno cijepljen umre u SAD-u od Covida jedan naprema 86.500.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Znači. Necijepljeni, vi imate jedan naprema osam šansu da obolite od Covida, jedan naprema 61 šansu da umrete od Covida, dok oni potpuno cijepljeni imaju jedan naprema 13.402 šanse da se zaraze i jedan naprema 86.500 šansu da umru od Covida", zaključila je.