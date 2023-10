Povišen krvi tlak može biti itekako veliki problem za naše zdravlje, a u slučaju da smo svjesni ovog nesretnog problema, važno ga je kontrolirati na dnevnoj bazi kako bi imali uvid u svaku promjenu za mogućnost pravovremene reakcije.

Jeste li ikada osjetili iznimnu nelagodu prilikom naglog ustajanja? Ljudi kojima krvni tlak vidno oscilira za vrijeme naglog ustajanja ili uspravljanja u duplo su većem riziku od srčanog udara.

Oni koji vode bitku sa krvnim tlakom, moguće je da su već upoznati s alarmantnim parametrima krvnoga tlaka, ali kažu kako je ponavljanje majka znanja.

U najvećem broju slučajeva, gornji će tlak blago opasti u trenutku naglog ustajanja. Ako donji dobije višu vrijednost, znači da vam prijeti srčani udar.

Istraživanje koje je objavljeno u članku "Hipertenzija", sudjelovalo je 1.207 pacijenata u dobi od 18 do 45 godina kojima je potvrđen visok krvni tlak prvog stupnja, gdje je gornji tlak parametara 140 do 159, a donji u vrijednostima 90 do 100.

Ovim se istraživanjem utvrdilo kako su oni među ispitanicima kojima je donji tlak bio najviši u trenutku ustajanja bili u dvostruko većem riziku od srčanog udara od ostatka grupe.

Otkriće potvrđuje inicijalnu sumnju, odnosno da je povišeni krvni tlak pri ustajanju kod mladih važan za postavljanje dijagnoze.

"Bili smo iznenađeni kako čak i sasvim mali skok tlaka može biti indikator opasnosti.

Nadamo se da će ovo otkriće pokrenuti doprinijeti terapiji za pacijente s visokim krvnim tlakom, čak i ako su pacijenti izuzetno mladi", izjasnio se dr. Paolo Palatini sa Sveučilišta u Padovi.

