Novogodišnje odluke nam propadaju zbog tri greške: 'Važna je promjena stava'

Nova godina za mnoge ljude obično počinje uz mnogo entuzijazma, planova i snova. Neki žele smršavjeti, zdravije jesti, početi s treninzima ili se odreći pušenja, a drugi, pak, kuju hrabre planove te se žele riješiti tjeskobe ili stresa, uštedjeti određenu količinu novca, pronaći ljubav svog života, naći bolji posao i sl. Nažalost, mnogi već sredinom siječnja odustaju od tih svojih odluka i planova. Baš zbog tog razloga 17. siječnja obilježava se Dan podsjećanja na novogodišnje odluke.

Smisao ovog dana nije samo podsjetiti ljude na njihove ciljeve, već ih i motivirati da ih ne napuste te da ih nastave provoditi tijekom cijele godine. Dan podsjećanja na novogodišnje odluke osmišljen je kako bi se pomoglo ljudima da ostanu usredotočeni na pozitivne promjene koje žele unijeti u svoj život. Danas možete preispitati svoje odluke i prilagoditi ih svojim mogućnostima ako smatrate da su nerealne.

Zbog tri greške odustajemo od novogodišnjih odluka

Psihologinja i psihoterapeutkinja Ana Miletić za Net.hr otkrila je da mnogi od nas rade tri velike greške zbog kojih u siječnju odustaju od svojih novogodišnjih odluka te je dala korisne savjete kako se motivirati da nastavimo s provođenjem tih odluka.

Foto: Privatna arhiva Psihologica i psihoterapeutkinja Ana Miletić

"Najčešća greška koju radimo s novogodišnjim odlukama je ideja da je ključno donijeti odluku i onda će se sve posložiti. Ključna promjena u pristupu je gledati na to kao proces u kojem donosimo odluke svaki dan, a da je novogodišnje promišljanje o tome samo smjer koji si zadajemo. Kada nam se i dogodi da smo reagirali suprotno od zadanog cilja, onda vrijedi razumjeti kako se to dogodilo i skupljati informacije o tome što mi pomaže da ostanem na tom putu, a što mi otežava i vraća me na stara ponašanja", objasnila je psihologinja te je istaknula da je druga greška koju radimo "sve ili ništa" pristup.

"Primjerice odlučimo vježbati i onda čim jedan dan preskočimo vježbanje gledamo na to kao neuspjeh. Za ovu pogrešku pomaže da fleksibilnije postavimo svoje ciljeve, na koje sve načine mogu djelovati, a da je u željenom smjeru", rekla je Miletić.

"Treća greška je gledati na novogodišnje odluke kao na način da popravimo sebe. Kada idemo iz tog stava, u biti i dalje hranimo sliku o sebi da nismo dovoljni ili sposobni i svako poskliznuće doživljavamo tako da potvrđuje tu sliku u nama. Veća je šansa da će se promjena zadržati ako formuliramo cilj na način kako ćemo brinuti o sebi", pojasnila je.

Kako se motivirati da nastavimo s provođenjem novogodišnjih odluka

Miletić je dala savjete kako obilježiti Dan podsjećanja na novogodišnje odluke te je naglasila da je "u procesu promjene važno ne samo obraćati pozornost na to kad smo pogriješili ili odstupili od donesene odluke, nego kada smo uspjeli".

"Stoga bi moj savjet bio da se usmjerimo na to kada smo uspjeli napraviti ono što smo si zadali, promatrati što nam je sve pomagalo da to ostvarimo i osvijestimo na koji način nam je život bolji kad to provodimo u djelo. Primjerice, prisjetimo se svaki put kad smo uspjeli pojesti zdrav obrok, što nam je sve pomagalo da taj obrok pripremimo i odaberemo njega pojesti, a ne nešto nezdravo te kako smo se osjećali mentalno i tjelesno te dane kada smo zdravo jeli", rekla je.

Psihologinja je objasnila i kako se motivirati da nastavimo s provođenjem novogodišnjih odluka te je istaknula da je važna i podrška okoline.

"Važno je kombinirati promjenu stava 'radim to iz brige o sebi', 'fleksibilniji sam u tome kako ću to ostvariti', 'razumijem što mi pomaže i odmaže', 'gledam na to kao proces u kojem svaki dan donosim male odluke u željenom smjeru' i osvještavanje benefita koje dobivamo kroz tu promjenu (pohvalimo se kad smo uspjeli, osjetimo dobre posljedice svojih odluka) kao i podršku okoline koja dugoročno osigurava održivost promijenjenog načina života", ispričala je.

Na pitanje "Zašto su važne novogodišnje odluke?", psihologinja Miletić kaže: "Rekla bih da su prije svega odluke važne, bez obzira dogode li se na Novu godinu ili bilo koji drugi dan u godini. Nova godina je vrijeme kada spontano radimo rekapitulaciju gdje smo i gdje bismo željeli biti i važno je da s vremena na vrijeme radimo takve osvrte. To nam je prilika da preuzmemo odgovornost za svoj život i upravljamo njime u željenom smjeru".

