Kad je svoje velike grudi pokušala ugurati u grudnjak, reditovka je dobila više no što je tražila. Na forumu pod naslovom "Ozljede povezane s grudnjakom", zabrinuta korisnica upitala je: "Dobiva li ih još netko?" i opisala svoju nedaću.

"Ranije danas, dok sam stavljala svoj novi grudnjak, morala sam namjestiti grudi kako bi sve sjelo na svoje mjesto. Prilikom namještanja ruka mi je skliznula i udarila sam se šakom u lice. Grudi su mi sada stisnute, a moj sport uključuje puno guranja pa je boljelo.", kaže.

'Objašnjenje će zvučati nevjerojatno'

No puno ju više muči njeno lice. “Prilično sam siguran da će to biti modrica, morat ću objašnjavati, a to će zvučati nevjerojatno.", zaključuje i pita druge žene bujnog poprsja "Koja je najgluplja ozljeda povezana s grudnjakom ili grudima koju ste ikada zadobili?"

'Srećom, još si nisam izbila zub'

Neugodan incident jedva su dočekale druge žene koje su imale slične probleme, a neke su podijelili svoje urnebesne priče. "Skoro svaki dan se udarim u licu dok pokušavam namjestiti grudi, naramenice ili bilo što drugo. "Srećom, još se nisam ozlijedila niti izbila nijedan zub.", napisala je jedna reditovka, a druga se nadovezala. "Da! Kad pokušavam očistiti stvari i ne ostavim si dovoljno prostora, kao kad brišem prednju ploču na mom autu."

Treća je dodala: "Kukice na grudnjaku uvijek se zakače za kosu i povuku je i zapnu, itd… Ne pitajte me kako jer ne znam." Četvrta je bila jednostavna: "Svaki dan mi se ovo dogodi. Mislila sam da sam to samo ja."