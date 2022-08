3. Izbjegavajte alkohol: Ovaj mladi stručnjak naveo je i da ne treba konzumirati alkohol. "Alkohol direktno utječe na vaš mozak i deprimira vas", ističe. Dugotrajno, intenzivno konzumiranje alkohola može dovesti do problema s učenjem i pamćenjem pa čak i dovesti do pogoršanja stanja mentalnog zdravlja. Kako alkohol utječe na komunikaciju i puteve obrade informacija, on ima direktan efekt na sam mozak. Opijanje, čak i u kratkom vremenskom periodu, može dovesti do konfuzije, smanjenja sposobnosti za ispravne odluke i oštećenja motoričke koordinacije.