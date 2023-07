Mnogi ljudi pate od kroničnih ispucalih usana, čak i ljeti. Ne samo da je to stanje bolno, već ga je gotovo nemoguće ignorirati. No, vaš balzam za usne ne biste smjeli nikome posuditi, piše The Sun.

Ginekolog konzultant Dirk Brinkmann iz bolnice Spire pojasnio je da to može povećati rizik od nekoliko zdravstvenih problema. Naime, dijeljenje kozmetičkih proizvoda dovodi do toga da ljudi obole od spolno prenosivih bolesti (SPB).

"Ako netko ima oralni herpes i koristi balzam za usne ubrzo nakon oralnog seksa, balzam za usne može prenijeti infekciju", rekao je.

Njegovo upozorenje dolazi nakon što su infekcije prošle godine u Engleskoj porasle za 25 posto na 392.453, prema podacima Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA).

Oralni seks povezuje se s nekoliko oblika raka

Većinu spolno prenosivih bolesti prilično je lako liječiti kurom antibiotika. Ali ljudi koji ne primijete simptome ili se ne testiraju, mogu imati čitav niz ozbiljnih problema.

"Ako se ne liječi, SPB može povećati vaše šanse da se zarazite drugom spolno prenosivom bolesti, uključujući i HIV. Neliječene spolno prenosive bolesti mogu uzrokovati niz komplikacija i dugotrajnih zdravstvenih problema, uključujući trajnu neplodnost, kao i povećan rizik od ginekološkog raka", istaknuo je dr. Brinkmann.

Oralni seks povezuje se s nekoliko oblika raka, uključujući rak vulve, vagine, penisa, anusa, glave i grla. To je zbog humanog papiloma virusa (HPV) koji se širi bilo kojim oblikom kontakta koža na kožu, uključujući ljubljenje i seks.

Rana infekcija HIV-om može zamijeniti s gripom

Postoji oko 200 različitih vrsta te bolesti, od kojih je većina bezopasna. Ali dva soja, HPV16 i HPV18, odgovorna su za većinu karcinoma povezanih s HPV-om. Zbog raspona simptoma uzrokovanih spolno prenosivim bolestima, često se mogu zamijeniti s drugim stanjima.

"Kod žena se ozbiljniji simptomi menstruacije često odbacuju, ali mogu biti znak spolno prenosive bolesti, poput klamidije ili gonoreje", rekao je dr. Brinkmann.

Rana infekcija HIV-om može zamijeniti s gripom jer simptomi uključuju glavobolje, vrućicu, zimicu, slabost i grlobolju.

"Klamidija i gonoreja mogu se zamijeniti sa želučanim tegobama jer se mogu brzo proširiti na zdjelicu i trbušne dijelove, uzrokujući bolove u trbuhu. Također, mogu uzrokovati bolove u zglobovima slične artritisu i infekcije oka. Osipi po tijelu i koprivnjača mogu se zamijeniti s alergijskom reakcijom iako su također uzrokovani infekcijom HIV-om ili sifilisom", otkrio je dr. Brinkmann koji je dodao da bi bilo najbolje da posjetite svog liječnika ako imate bilo koji od nabrojenih simptoma.