Muškarci ignoriraju simptome, jer misle da je to 'ženski problem'

'Poremećaji prehrane kod muškaraca nisu dovoljno dijagnosticirani, istraženi i tretirani', napisala je voditeljica tima Ulla Raisanen sa Sveučilišta Oxford. Poremećaji prehrane uključuje anorkesiju, bulimiju i prekomjerno jedenje.

Znanstvenici su ispitivali 29 žena i 10 muškaraca, između 16 i 25 godina, kojima je dijagnosticiran poremećaj prehrane. Oboljeli muškarci kažu kako im je dugo trebalo da shvate kako imaju znakove i simptome poremećaja prehrane. Upozoravajući znakovi uključuju opsesivno brojanje kalorija, vježbanje i vaganje te gladovanje.

Jedan od glavnih razloga zašto im je toliko trebalo da shvate da imaju poremećaj prehrane je uvjerenje da samo žene mogu razviti takav problem. Niti jedan od muškaraca nije bio svjestan simptoma, a obitelj, prijatelji i drugi koji su ih okruživali također su ih sporo prepoznavali.

Tek nakon krznih trenutaka ili potrebe za medicinskom pomoći, shvatili su da je u pitanju poremećaj prehrane.

Muškarci također nisu znali gdje bi potražili pomoć ili su se bojali da ih liječnici neće shvatiti ozbiljno. U nekim slučajevima, muškarcima je postavljena kriva dijagnoza ili su dugo čekali da posjete specijalistu. Jednom pacijentu liječnik je rekao da 'postane muško'.

'Naša otkrića sugeriraju da muškarci mogu iskusiti određene probleme u prepoznavanju poremećaja prehrane kao rezultat kulturne kontrukcije poremećaja prehrane kao izrazito ženskog problema. To je uvjerenje rašireno i među zdravstvenim djelatnicvima', zaključili su znanstvenici.