Pojeo kobasice i postao biljka: Zbog kobne pogreške teško nastradao. Pazite na ovo!

Tragična priča o 25-godišnjem Georgeu potresla je obitelj i sve koji su svjesni opasnosti alergija. Nakon njegove reakcije, mnogi upozoravaju na opasnosti koje mogu nastati zbog nepažnje pri čitanju oznaka na prehrambenim proizvodima.

George Cadman-Ithell poslao je jezivu poruku svojoj majci Louise s fotografijom sušenih kobasica, uz komentar "ovo je dobro". No, samo tri minute kasnije, poslao joj je paničnu poruku: "Sadrže orahe."

Louise Cadman mu je odgovorila: "Nisi pojeo, zar ne?", na što je sin odgovorio: "Jesam". George nije primijetio oznaku "aux noix" na pakiranju, koja je također na engleskom označavala orašaste plodove, piše The Sun.

Završio u vegetativnom stanju zbog alergijske reakcije

Nakon dvije minute razgovora, uplašena majka više nije čula svog sina, unatoč njezinim molbama da nazove hitnu pomoć. Kada je prestala primati odgovore, Louise je odmah otišla do Georgeova stana gdje je zatekla hitnu pomoć koja mu je radila kardiopulmonalnu reanimaciju.

Mladić je pretrčao kući iz trgovine za nešto manje od 10 minuta, a suprug Joe Nolan mu je dao injekciju EpiPenom. Nažalost, George je doživio srčani zastoj, a njegov mozak je bio bez kisika čak 26 minuta, što je uzrokovalo teška oštećenja mozga. I dalje je u vegetativnom stanju u rehabilitacijskom centru u bolnici Northwick Park u Harrowu. Liječnici predviđaju Georgeu još tri godine života i obitelj su obavijestili da se neće oporaviti, unatoč tome što može otvarati oči i samostalno disati.

"Sigurno može čuti. Ako spava, na primjer, i Joe uđe i kaže 'bok', George odmah otvori oči", ispričala je majka Louise za The Times.

Georgeu je dijagnosticirana alergija na orašaste plodove kada je imao pet godina, nakon što je reagirao na čokoladu u obliku školjke kada je bio kod bake i djeda. Testovi su također pokazali da je bio alergičan na rakove poput škampi. Međutim, tijekom 15 alergijskih reakcija na orašaste plodove tijekom svog života, 25-godišnjak nikada nije morao koristiti svoj EpiPen. Uvijek je upravljao svojim reakcijama tabletama antihistaminicima.

Obitelj Cadman podržava Zaklada za istraživanje alergija Natasha (Narf), koja je osnovana u spomen na Natashu Ednan-Laperouse (15) koja je bila alergična na sezam, i tragično je preminula 2016. godine nakon što je pojela baguette koji je sadržavao taj sastojak.

Alergičari trebaju izbjegavati fizičku aktivnost

"To nas je potpuno uništilo. Ne mogu podnijeti pomisao da se ovo dogodi još jednoj obitelji. Davao je sve od sebe da izbjegne orašaste plodove i ako je bio u restoranima, uvijek bi to naglasio. No, isto tako vjerujem da je mislio ako mu daju nešto pogrešno, bit će malo bolestan jer nikada nije bilo gore od toga", rekla je Louise i dodala kako je njezin sin ranije imao reakcije na odmoru, tijekom kojih je povraćao satima, usne su mu natekle, a grlo ga je svrbjelo, no nikada nije morao koristiti EpiPen.

Kad je George pojeo sušenu kobasicu s orasima, doživio je teški anafilaktički šok.

"Nisu imali hrane u stanu jer su pakirali pa je George otrčao do trgovine. Bio je zauzet, razmišljao je o nečem drugom. Uvijek smo ga zvali odsutnim profesorom jer je bio izuzetno pametan. Vjerujem da je samo uzeo užinu i da nije pogledao sadržaj", rekla je Louise koja smatra da je osmominutno trčanje kući moglo pogoršati njegovo stanje.

Britanski NHS upozorava ljude s anafilaksijom da izbjegavaju fizičku aktivnost te da trebaju ležati i podići noge kako bi poboljšali protok krvi u vitalne organe. Louise je također upozorila sve osobe s blagim alergijama da obrate posebnu pozornost na oznake na hrani.

Dva tjedna prije tragedije, George je završio preddiplomski studij urbanog planiranja, dizajna i upravljanja na University College London, a Joe i on su se planirali preseliti kod njegove bake kako bi obojica uštedjeli novac dok je George planirao upisati magisterij.

