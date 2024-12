Prvi uspješan lijek za tešku astmu i KOPB u zadnjih 50 godina: Ubrizgava se injekcijom

Otkrivena je nova vrsta terapije protiv napadaja astme, prvi put u zadnjih pola stoljeća, objavili su znanstvenici, a riječ je, kako ističu, o lijeku benralizumabu koji se pokazao puno učinkovitijim od standardnih lijekova kada su posrijedi liječenje teškog oblika astme i napadaja kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Lijek se pacijentima ubrizgava injekcijom, pri čemu se umiruju dijelovi imunosnog sustava koji se za vrijeme napadaja astme ili kronične opstruktivne bolesti pluća pretjerano nadraže. I liječnici i pacijenti pozdravljaju nov način liječenja teške astme i KOPB-a, nazivajući ga revolucionarnim, s obzirom na to da se u zadnjih 50 godina u tom medicinskom području ništa bitno nije mijenjalo.

Benralizumab je, kažu stručnjaci daleko učinkovitiji od standardne terapije (inhalacijskih steroida i kombiniranih inhalatora) u liječenju težih oblika astme i smanjuje potrebu za daljnjim liječenjem za 30 posto.

Sjajni rezultati kliničkih ispitivanja

Klinička ispitivanja su pokazala da je u pacijenata s astmom ili KOPB-om, kojima je lijek ubrizgan, uočena puno manja vjerojatnost da će otežano disati i osjetiti ostale simptome bolesti i do četiri tjedna nakon njegova uzimanja.

Medicinski stručnjaci kažu da bi rezultati, objavljeni u časopisu Lancet Respiratory Medicine, mogli biti iznimno korisni za milijune pacijenata koji se širom svijeta svakodnevno bore s astmom i KOPB-om. Na razvoju nove terapije surađivali su stručnjaci s londonskoga King's Collegea i Sveučilišta u Oxfordu.

Benralizumab je monoklonsko antitijelo koje cilja na specifične bijele krvne stanice ili eozinofile, čija je svrha smanjiti upalu pluća i njihovo oštećenje. Koristi se kao ponovljeni tretman za tešku astmu u niskim dozama, ali ispitivanje je pokazalo da bi i više pojedinačne doze mogle biti vrlo učinkovite ubrizgaju li se u trenutku kada se pacijentovo stanje pogorša.

'Ovo bi moglo promijeniti pravila igre'

Eozinofili su uzrok oko polovine napadaja astme i trećine upala među pacijentima s KOPB-om. Lijekovi bi se dodavali standardnoj terapiji kod osoba s teškom astmom.

"Ovo bi moglo promijeniti pravila igre za pacijente koji boluju od astme i KOPB-a. Liječenje astme i egzacerbacija KOPB-a nisu se promijenili već 50 godina, unatoč tomu što zajedno godišnje u svijetu rezultiraju s 3,8 milijuna smrtnih slučajeva", rekla je glavna autorica studije, prof. Mona Bafadhel s londonskoga King's Collegea.

"Benralizumab je siguran i učinkovit lijek koji se otprije koristi za liječenje teškog oblika astme. Primjenjuje se u trenutku egzacerbacije - pogoršanja bolesnikovih simptoma i ukupnoga kliničkog stanja. Njegova je učinkovitost puno veća u odnosu na inhalacijske steroide, što je trenutačno jedini dostupan način liječenja." Benralizumab bi se u dogledno vrijeme mogao sigurno primjenjivati ​​i kod kuće ili u ordinaciji liječnika primarne zdravstvene zaštite, kao i na odjelu za hitnu medicinu, smatraju liječnici.

Još nije spremno za široku upotrebu

AstraZeneca je osigurala lijek za studiju i financirala istraživanje, no nije sudjelovala u ispitivanjima, isporuci, analizi niti interpretaciji rezultata. No benralizumab još nije spreman za široku upotrebu. Trebat će provesti veće ispitivanje, a ono bi moglo započeti 2025. i potrajati dvije godine. Morat će se procijeniti i isplativost studije s obzirom na to da je terapija monoklonskim antitijelima skupa. Daljnja istraživanja su potrebna i zbog objašnjenja nekih aspekata, kao što je način procjene odgovora na liječenje i njegovo trajanje.

Dr. Sanjay Ramakrishnan, viši klinički predavač na Sveučilištu Zapadne Australije, jedan od autora istraživanja smatra da "je studija iznimno važna s obzirom na to da je KOPB treći vodeći uzrok smrti u svijetu, no liječenje je zapelo u 20. stoljeću. Tim pacijentima moramo pružiti mogućnost da im spasimo život prije nego što im istekne vrijeme."

Dr. Samantha Walker, direktorica istraživanja i inovacija u Asthma and Lung UK, pozdravila je otkrića svojih kolega te istaknula: "Žalosno je da je ovo u zadnjih čak 50 godina prvi nov način liječenja za sve one koji pate od napadaja astme i KOPB-a, što pokazuje koliko se mizerno malo novca izdvaja za istraživanje zdravlja pluća.”

