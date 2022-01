Priča se o simptomima Covida posvuda, a svaki je neobičniji od prethodnog, ali ovo je uistinu izvanredno - muškarac iz Amerike tvrdi da mu se penis smanjio zbog koronavirusa.

Anonimnog muškarca liječnici su upozorili da bi učinci na njegov penis mogli biti nepovratni. Shrvani muškarac, za kojeg se smatra da je Amerikanac u svojim 30-ima, navodno je bio blagoslovljen iznadprosječno velikom alatkom prije početka cijele ove drame, piše Mirror.

Govoreći na podcastu "How To Do It", pacijent je rekao: "Ja sam heteroseksualni muškarac u svojim tridesetima. U srpnju prošle godine dobio sam Covid i bio sam jako bolestan. Kada sam izašao iz bolnice, imao sam problema s erektilnom disfunkcijom. Čini se da sam ostao s trajnim problemom. Penis mi se smanjio. Prije nego što sam se razbolio, bio sam iznadprosječan, ne ogroman, ali definitivno veći od normalnog. Sada sam izgubio otprilike centimetar i pol i postao izrazito manji od prosjeka", rekao je Amerikanac pa nastavio:

'Utjecalo je na moje samopouzdanje'

“To zapravo ne bi trebalo biti važno, ali je imalo dubok utjecaj na moje samopouzdanje i moje sposobnosti u krevetu.”

Govoreći na podcastu, američka urologinja Ashley Winter, objasnila je: “Istina je da erektilna disfunkcija dovodi do skraćivanja. Imate vremenski period u kojem se penis ne rasteže sam od sebe, u kojem, znate, ne uvlači svu krv u njega, a to može dovesti do ožiljaka na penisu i skraćivanja penisa".

Dr. Winter je rekla da virus može uzrokovati nepravilan protok krvi do penisa, što zauzvrat može uzrokovati erektilnu disfunkciju. Međutim, postoji nada za jadnog momka, jer su stručnjaci na podcastu rekli da postoje tretmani za erektilnu disfunkciju koji bi mu mogli pomoći da se oporavi od toga traumatskog iskustva.