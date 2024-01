Andropauza se obično naziva "muška menopauza", a opisuje se kao promjena hormona kod muškaraca povezanih sa starenjem.

Zdravstvena organizacija tvrdi da razina testosterona pada u prosjeku oko jedan posto godišnje nakon 40. godine. Starenjem se te razine mogu nastaviti snižavati, a neki muškarci prijavljuju smanjenje do 50 posto do dobi od 70 godina, u usporedbi s najvišim razinama.

Otprilike trojica od desetorice muškaraca u 70-im i 80-im godinama života pate od niske razine testosterona, prema Američkom urološkom udruženju.

Simptomi andropauze

Dok muškarci i žene prolaze kroz promjene u razinama testosterona, one su mnogo suptilnije za žene. Kod muškaraca ova hormonalna promjena može uzrokovati simptome kao što su smanjeni libido, umor, promjene raspoloženja, valovi vrućine, erektilna disfunkcija, neplodnost i smanjena mišićna masa.

Razine testosterona mogu se provjeriti testiranjem krvi, ali testovi se obično ne rade.

Iako ne postoji određeni lijek za andropauzu, nadomjesna terapija testosteronom (TRT) i promjene načina života mogu pomoći muškarcima da nadoknade svoje hormone. Injekcije testosterona na recept, lokalni gel ili krema, oralni lijekovi ili flasteri za nanošenje preko kože - mogu se koristiti za postojano povećanje razine hormona i mogu pomoći muškarcima da se riješe simptoma kao što su jačanje libida i svladavanje umora.

Međutim, neki stručnjaci zabilježili su i drastičan porast zahtjeva za terapijom. "Gotovo svi se sad raspituju o tome jer je marketing izravno prema potrošačima vrlo agresivan. Mnogi muškarci koji me prije to ne bi pitali - počeli su to raditi. Ako imaju simptome, morat će napraviti laboratorijsku pretragu. Kod većine muškaraca je razina testosterona normalna", rekao je urolog Michael O'Leary.

Što uzrokuje 'mušku menopauzu'

Stručnjaci su također primijetili da određene promjene načina života mogu pomoći starijim muškarcima da povećaju razinu testosterona. Uravnoteženi životni stil tjelovježbe, zdrava prehrana i dobar san održavaju zdravu razinu testosterona.

Jedna studija koju je objavio Obesity Reviews pokazala je da muškarci s prekomjernom tjelesnom težinom imaju veću vjerojatnost da će patiti od niskog testosterona, a gubitak težine može povećati te razine.

Iako je andropauza prirodno stanje starenja, stručnjaci i pacijenti podjednako pokušavaju podići svijest. Britanski TV voditelj Israel Cassol, otvoreno je progovorio o zdravstvenom stanju otkako mu je dijagnosticirana "muška menopauza" nedugo nakon što je napunio 40 godina.

"Nisam mogao vjerovati što čujem, mislio sam da je menopauza nešto kroz što prolaze samo žene, nisam znao da može jednako utjecati na muškarce", rekao je Cassol za Daily Mail. Sada mu je misija da muškarci dobiju više priznanja za "mušku menopauzu".

Ali Cassol nije prvi koji je započeo ovu kampanju i prepoznao stereotipe koji sprječavaju muškarce da otvoreno razgovaraju o zdravstvenom stanju. "Jedna od najvećih prepreka koja sprječava muškarce da govore o 'muškoj menopauzi' je strah da više neće biti muževni. Mnogi muškarci bi radije umrli nego priznali da im erekcije nisu onakve kakve su bile ili da pate od promjena raspoloženja. Žele izgledati 'neranjivo", rekao je Jed Diamond, psihoterapeut i autor knjige "Muška menopauza", za The Post još 2000. godine, piše New York Post.

