Zasigurno ste već čuli za izraz "pick me girl" koji je postao vrlo raširen u posljednje vrijeme. On označava djevojku koja uvijek traži pažnju i želi biti svačiji izbor, a pri tome se pretvara da joj je svejedno i da to nije ono što želi, piše magazin Poosh.

U redu je upasti u ovu kategoriju jednom ili dvaput, no nemojte da vam to bude glavna crta osobnosti. Tada postaje toksična i ispada kao da omalovažavate druge žene kako biste izgledali bolje. U svom okorjelom obliku, "pick me girl" sindrom je oblik mizoginije.

Mnoge žene imaju "pick me girl" sindrom, a da toga uopće nisu svjesne. On nastaje kao posljedica kompleksa i nesigurnosti. Evo fraza po kojima ćete znati da ga definitivno imate.

Ona ističe da se ne treba šminkati.

To je sasvim u redu i tko voli, nek' izvoli. No, malo maskare i pudera nikome ne škodi i nema potrebe da se hvalite svojom savršenim tenom ako vam "ne treba" šminka.

Ona priča kako nije zahtjevna.

Sasvim je u redu biti skroman, no problem nastaje kada se hvalite time. Nema ništa loše u tome što želite dobro i njegovano izgledati ili si priuštiti neke modne dodatke!

Ona voli rečenicu "nisam kao druge djevojke".

Svi smo mi jedinstveni. Nema razloga isticati da ste drugačiji od nekoga drugog.

Ona voli posramiti druge žene.

Bilo da se govori o tome kako je netko previše dotjeran ili ima previše šminke na licu, ona insinuira da je bolja od drugih jer je tako "cool". No, podržavati druge žene je deset puta privlačnije!

Ona se hvali kako je dio muške ekipe.

Ako netko ne može zadržati blisku grupu prijateljica i druži se samo s muškarcima, obično je to crvena zastavica. Naravno, nema ništa loše u tome da ima i bliske prijatelje, ali ako ona tvrdi da ne voli imati prijateljice, možda postoji dublji razlog za to.

Ona važno ističe da nikad ne pravi dramu.

To znači da je ona zapravo ta koja stalno radi sukob unutar svoje grupe prijatelja. Drama je ponekad neizbježna, a zreo način njenog rješavanja je zadržati ju između glavnih aktera.

Ako su ove fraze jedini način kojima započinjete razgovor ili tako svjesno privlačite pozornost, to definitivno nije u redu i vrijeme je da počnete raditi na sebi.