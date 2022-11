Karina Irby australska je dizajnerica kupaćih kostima koja je nedavno progovorila o odluci da neće imati djece sa svojim suprugom Ryanom Jonesom. Neki od 1,2 milijuna pratitelja koje ima na Instagramu osudili su tu njenu odluku, Piše Daily Star.

Ona je nedavno ispričala kako su ona i njen suprug donijeli odluku živjeti životom bez djece. Plavokosa ljepotica kasnije je otkrila da je od svojih pratitelja dobivala razne poruke mržnje.

"Bez djece i sretni. Jučer sam govorila o našem izboru da budemo bez djece u životu… Ovo je samo mali broj komentara koje su mi ljudi poslali. Za vašu informaciju… i nije da vam treba podsjetnik, ali nemati djecu jednako je u redu kao i odlučiti se imati ih", napisala je Karina na Instagramu uz screenshotove poruka pratitelja.

"Kao osoba koja ne može imati djecu uvrijeđena sam kad čujem da želiš biti bez djece. To je blagoslov", poručila joj je jedna osoba.

Začepila je usta svim hejterima

"Jednog ćeš dana odrasti. Prestani objavljivati snimke svoje stražnjice i počni željeti biti dobra mama", "Bila bi tako super mama! Jedva čekam da se predomisliš", samo su neke od poruka koje je dobila Karina, a našlo se i onih koje su bile pune mržnje. Jedna joj je osoba rekla da su "žene ovdje da bi se razmnožavale", a Karina je sada začepila usta svim hejterima.

"Ništa ne volim više nego vidjeti sretne roditelje koji vole svoju djecu i njihove izbore u životu. Baš kao što volim i poštujem one koji odluče ne krenuti tim putem. I iskreno mi se slama srce kada vidim i čujem one ljude koji očajnički žele imati djecu, a to ne mogu. Međutim, samo zato što možda imam sposobnost biti roditelj, ne znači da imam obavezu. Razumijete to, zar ne? A ako ne, vrijeme je da to shvatite!", poručila je.

Karina vjeruje da je vrijeme da se promijeni stigma oko izbora da se živi bez djece.

"Možda biste svi bili bolji roditelji kada biste poštovali odluke drugih ljudi o njihovim tijelima i životima. Biti bez djece svojim izborom ne čini vaš život ništa manje smislenim od života para koji je odlučio imati djecu ili onih koji se žele razmnožavati", kazala je.