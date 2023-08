Zašto se mnogima događa da pred važne događaje, poput razgovora za posao, sastanka ili javnog nastupa, moraju ići na WC? To se događa kada nas okupira stres. Odlazak u toalet zbog stresa zaista postoji i pokazalo se kako je to vrlo česta potreba kod mnogih ljudi.

'Stresna stolica'

"Potreba za odlaskom na veliku nuždu zbog stresa nije službena dijagnoza, ali definitivno postoji. Stvar je u tome što studije pokazuju da postoji snažna veza između našeg mozga i naših crijeva, što znači da naše emocionalno stanje može utjecati na našu probavu", objašnjava nutricionistica Amanda Sauceda. Dodaje kako to stanje nazivamo 'stresnom stolicom'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je najlakše opisati kao potrebu za nuždom uzrokovanu stresom. Stresna stolica može izgledati jednako kao i redovna stolica, ali također može uzrokovati proljev, mučninu ili zatvor.

Crijeva prate stres

"Vaša crijeva također mogu biti vodič. Nedovoljno govorimo o tome da naša crijeva mogu ukazati na to kako se osjećamo. Ponekad možemo biti pod velikim stresom pa to ni ne primijetimo, ali naše tijelo to i te kako osjeća i stres se manifestira kroz probavne smetnje, u ovom slučaju i stresnu stolicu", tvrdi nutricionistica.

"Bilo kakav događaj koji može uzrokovati određenu dozu anksioznosti, također može dovesti do stresne stolice", tvrdi gastroenterolog Faris Paca, a dodaje da, iako ovo stanje samo po sebi nije ozbiljno, može predstavljati određenu vrstu neugodnosti, osobito ako je riječ o proljevu ili bolovima koji ne prolaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Obilaze WC-e da vi ne bi morali.