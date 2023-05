Jedan od najboljih svjetskih urologa dr. Gerald Collins tvrdi da neki mladići nepravilno uriniraju, piše Daily Star.

Dr. Collins tvrdi da vi muškarci trebali urinirati sjedeći jer je to higijenskije i bolje je za zdravlje mjehura. On je to otkrio nakon YouGova izvješća o rezultatima ankete o mokrenju muškaraca.

U anketi je sudjelovalo više od 7.000 muškaraca iz 13 zemalja, a njeni rezultati su pokazali da muškarci kada mokre više vole to raditi stojeći na nogama nego sjedeći.

Zanimljivo je da 25 posto Australaca svaki put sjedne kada mokri, dok njih 27 posto to "nikad" ne čini. Zemlja koja ima najveći broj muškaraca koji "uvijek" sjedi na WC školjci je Njemačka s 40 posto. Među muškarcima u Singapuru samo njih pet posto sjedi dok urinira.

Muževnije je piškiti stojećki?

Dr. Collins tvrdi da bi više muškaraca trebalo sjediti, a za Telegraph je otkrio da je to "najučinkovitiji" način mokrenja.

Urolog je objasnio da sjedenje osigurava potpuno opuštanje mišića zdjelice i kralježnice, što olakšava kretanje urina. "Za starije muškarce je korisno da sjednu kako bi mokrili", istaknuo je dr. Collins.

Međutim, YouGovovo istraživanje pokazalo je da se stariji muškarci općenito više protive sjedenju od mladića. Neki ljudi smatraju da je muževnije piškiti stojeći.

Čak i na Twitteru žene tvrde da bi više muškaraca trebalo pokušati sjesti jer to pomaže kod problema "užasnog nišana".