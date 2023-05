Umjesto držanja stopala na papučici gasa, pustite automobil da se kreće po inerciji do semafora, koristeći kočnice kasnije, kada za to dođe potreba. Kada se upali zeleno svjetlo, pustite kočnicu, ali nemojte odmah „nagaziti“. Umjesto toga dozvolite automobilu da uspostavi krstareću brzinu, a zatim pritisnite papučicu gasa. Riječ je o par sekundi, ali ovakav stil vožnje kumulativno može donijeti uštedu. Neki vozači ove „mjere štednje“ dovode do ekstrema, tako da im uspijeva pjeva ostvariti potrošnju od samo 2,5 litara goriva na 100 kilometara!