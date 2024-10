Mlada majka preminula nakon spontanog pobačaja: 'Nadam se da su nešto naučili iz ovoga'

Tridesetogodišnjakinja Lorette Divers preminula je u bolnici Royal Hallamshire u Sheffieldu nakon što je imala spontani pobačaj u 12. tjednu trudnoće. Uputila se u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu i povišene temperature, a potom je prebačena na ginekološki odjel. Medicinka sestra je posumnjala da Lorette možda ima sepsu, a što je liječnik tada trebao utvrditi.

Podvrgnuta je postupku uklanjanja fetalnih ostataka, ali je morala biti reanimirana. Lorette je nakon toga pronađena bez svijesti i odvedena na hitnu operaciju, ali je, nažalost, doživjela zatajenje srca i preminula malo nakon 18 sati 20. studenoga 2020. - samo devet sati nakon što je primljena. Vjeruje se da je zbog spontanog pobačaja došlo do infekcije koja je dovela do sepse, piše The Sun.

'Nisu posumnjali na sepsu '

Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust priznao je da je došlo do kršenja dužnosti i nekoliko propusta tijekom skrbi o Lorette. Nisu posumnjali na sepsu kako bi primijenili intravenske antibiotike i organizirali krvne pretrage. Lorettina shrvana majka Maxine rekla je:

"Još uvijek smo zabrinuti oko toga što se dogodilo Lorette i je li bolnica zapravo naučila nešto iz njezine smrti. Prekasno je za Lorette, ali se nadamo da ćemo razgovorom o tome istaknuti probleme u zdravstvenoj skrbi kako drugi ne bi morali prolaziti kroz ono što smo mi prošli. Prije Lorettine smrti, čuli smo za sepsu, ali nismo imali pojma koliko je ona opasna. Ne bih nikome poželjela bol kroz koju naša obitelj i dalje prolazi."

Maxine je također odala počast svojoj kćeri, opisujući je kao divnu majku koja je bila iznimno ponosna na svoje dvoje djece.

"Lorette je bila doista divna majka i kći čija je smrt ostavila golemu prazninu u svim našim životima. Svi smo bili presretni i uzbuđeni kada nam je rekla da ponovno očekuje dijete. Još se uvijek da čini nestvarnim da je jedan sretan trenutak, završio ovako tragično. Mislim da se nikada nećemo oporaviti od gubitka Lorette zbog načina na koji smo je izgubili. Teško je ne osjećati ljutnju što sam izgubila svoju prekrasnu kćer, svoju srodnu dušu, a djeca svoju nevjerojatnu majku. Pobrinut ćemo se da djeca znaju sve o svojoj majci, koliko ih je voljela i koliko je bila ponosna na njih, ali to nije isto kao imati je u njihovim životima."

'Ne želimo da se ovo ponovi'

Ove zabrinutosti dodatno su pojačane izvještajem Care Quality Commission koji kaže da zdravstvene usluge zahtijevaju poboljšanje. Dr. Jennifer Hill, medicinska direktorica u trustu, izjavila je:

"Ne možemo ni zamisliti gubitak koji obitelj i prijatelji gospođice Divers i dalje osjećaju od njezine smrti 2020. godine. Još jednom se iskreno ispričavamo za aspekte njezine skrbi koji su trebali biti drugačiji. Gospođica Divers bila je pozitivna na Covid-19 i, nažalost, imala je spontani pobačaj kada je primljena kao hitan slučaj u studenom 2020. godine. Simptomi ovih dviju stanja slični su te su, nažalost, prikrili rijetku i agresivnu infekciju koja je dovela do njezine tragične smrti u studenom 2020. godine. Bez obzira na ovu vrlo neobičnu situaciju, u potpunosti prihvaćamo da je bilo prilika gdje smo trebali postupiti drugačije. Ne želimo da se ovo ponovi i nakon potpune revizije skrbi gospođice Divers, napravili smo promjene kako bismo smanjili mogućnost da se ovakva situacija ponovno dogodi."

Foto: Shutterstock/Ilustracija

