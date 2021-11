Tk Kennedy (20) priprema se na 60-satni bolni tretman širenja vagine, a sve kako bi konačno mogla uživati u seksu.

Sa 17 godina dijagnosticiran joj je tzv. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sindrom zbog kojeg nema maternicu, grlić maternice i dio vagine, prenosi Daily Star. Uz to, nikad neće moći imati menstruaciju niti će moći roditi dijete.

Rijetki sindrom joj također otežava seks pa se odlučila podvrgnuti bolnom tretmanu širenja vagine. Činit će to dvaput dnevno po 20 minuta tijekom tri mjeseca u želji da se seksa bez ikakve nelagode.

Liječnici su mislili da se kasno razvila

Britanka je prihvatila svoju dijagnozu te dijeli svoja iskustva na društvenim mrežama kako bi pomogla drugima s istom dijagnozom.

Tk je imala svoj prvi liječnički pregled u travnju 2019., no MRKH joj je dijagnosticiran tek u listopadu nakon magnetske rezonance.

"Sa 17 godina još uvijek nisam dobila menstruaciju i otišla sam kod liječnika. Oni su mi rekli: 'Ma ti si samo kasno razvila. Bit će sve u redu, dobit ćeš ju' i stalno su me odgurivali. Kasnije mi je prekipjelo i rekla sam im da nešto nije u redu jer još uvijek nisam dobila menstruaciju. Rekli su da misle da imam sindrom policističnih jajnika i poslali su me na ultrazvuk, a on je nakon sat vremena pokazao da nemam maternicu. A ja sam pomislila: 'Čekaj, čekaj, što? Možeš se roditi bez maternice?'", prisjetila se 20-godišnjakinja.

Na idući pregled otišla je s majkom i liječnik joj je tada konačno rekao da boluje od MRKH sindroma.

"Život mi se promijenio. Sada moram živjeti s tim stanjem i svi planovi oko trudnoće su pali u vodu. Bio je to veliki šok", priznala je Tk.

Širenje vagine

Zbog svog stanja ne može imati bezbolan spolni odnos. "Imam vrlo kratak vaginalni kanal i nemam grlić maternice ili maternicu. Moj vaginalni kanal nije pravilno razvijen pa ne mogu imati ugodan seks bez liječenja ili operacije. U liječenju se koriste proširivači i počinje se s vrlo malima, ne većima od veličine malog prsta kako bi se povećao vaginalni kanal, a seks bio što ugodniji", objasnila je.

Budući da radi kao odgajateljica u vrtiću, bit će joj izazovno pronaći vrijeme za tretman koji oduzima dva puta po 20 minuta dnevno. Obzirom na to, raspored tretmana kroz iduća tri mjeseca razrađuje unaprijed.

"Možete se širiti seksom, ali to je vjerojatno vrlo bolno jer zapravo nema mjesta za seks. To ovisi o osobi koja pati od MRKH-a jer netko može imati dovoljno dug vaginalni kanal da se može seksati i može im biti neugodno samo prvih nekoliko puta. Nijedna moja prijateljica to ne radi pa me cijeli proces još jednom podsjeća koliko sam drugačija i na ovo stanje jer može biti prilično uznemirujuće i ružno prolaziti kroz bolno i neugodno, ali to je nešto što želim učiniti kako bih se mogla seksati", izjavila je djevojka.

Prijateljica kao podrška

Nada se da će tretman proći iduće godine, u isto vrijeme kao i prijateljica kako bi si mogle biti uzajamna podrška. U budućnosti želi imati vlastitu biološku djecu putem surogat majke.

Svoju dijagnozu ne skriva i ne da da ju pokoleba, već nastoji podržavati druge i širiti svijest o njoj.

"Kada sam upoznala svoju najbolju prijateljicu s MKRH-om pomogla mi je shvatiti da ne moram patiti u tišini, da imam s kime tugovati i da razumije što govorim. Sada mogu pomoći drugima, podržati ih i širiti svijest. Svoju bolest ne vidim kao slabost, već kao snagu", zaključila je Tk.