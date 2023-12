Vodeća liječnica britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) dr. Hana Patel upozorila je na osam simptoma koje bi mogao izazvati novi misteriozni virus upale pluća koji "nalikuje Covidu-19", a koji dolazi iz Kine, što je pet više nego što je ranije objavljeno, javlja Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Osigurajte bezbolnije liječenje najteže bolesnoj djeci iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čudni, još neidentificirani virus već tjednima uzrokuje kaos u Kini, a svijet je u stanju pripravnosti zbog straha od nove pandemije. Iako se zasad čini da utječe samo na djecu, dužnosnici u susjednim zemljama, poput Indije, koji su oprezni zbog širenja novog virusa među njihovim stanovništvom nakon izbijanja koronavirusa 2019. godine, pripremaju se za akciju.

I dok su bolnice u Pekingu trenutno preplavljene nakon golemog porasta hospitalizacija, sada je prvi put otkriven u Europi, a medicinski dužnosnici u Danskoj i Nizozemskoj potvrdili su da je virus tamo zavladao. Iz Pekinga su izvijestili da je broj oboljele djece, na koju uglavnom utječe, u dobi između pet i 14 godina, porastao na 130 od 100.000 djece u samo jednom tjednu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je više nego dvostruko više od uobičajenog broja bolesti sličnih zimskoj gripi u prosjeku za ovo doba godine. Danska je također izvijestila o trostrukom porastu broja, sa 168 na 541 u razmaku od pet tjedana.

Osam simptoma misteriozne bolesti

I dok je objavljeno da su samo tri simptoma ključna za uočavanje virusa, ekskluzivno za Daily Star dr. Hana Patel iz HNS-a otkrila je osam simptoma na koje treba obratiti pozornost:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrlo visoka temperatura,

2. Znojenje i drhtanje,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

3. Ubrzan rad srca,

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Iako se zasad čini da utječe samo na djecu, dužnosnici u susjednim zemljama, poput Indije, koji su oprezni zbog širenja novog virusa među njihovim stanovništvom nakon izbijanja koronavirusa 2019. godine, pripremaju se za akciju.

4. Oštra, probadajuća bol u prsima,

5. Brzi, plitki udisaji,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

6. Gubitak daha u mirovanju,

7. Suhi, razdražljivi kašalj,

8. Delirij ili zbunjenost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"WHO istražuje broj povećanih slučajeva upale pluća i zašto se to događa u Kini. Upala pluća počinje ili bakterijskom, virusnom ili gljivičnom infekcijom pluća. To uzrokuje upalu alveola (zračnih vrećica) u plućima i njihovo punjenje tekućinom. Može se pojaviti u jednom plućnom krilu ili u oba. Od upale pluća ljudi se mogu vrlo brzo razboljeti i to može biti fatalno, stoga je vrlo važno brzo potražiti liječničku pomoć ako mislite da je imate", istaknula je dr. Patel.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je upala pluća, obično uzrokovana infekcijom, i većini ljudi bude bolje za dva do četiri tjedna, ali bebe, starije osobe i osobe sa srčanim ili plućnim bolestima su u opasnosti da se ozbiljno razbole i možda će trebati liječenje u bolnici", dodala je stručnjakinja.

"Naziv 'bijela pluća' dan je zbog načina na koji se oštećenje pluća vidi na rendgenskim snimkama. U zimskim mjesecima uobičajeno je vidjeti porast broja i vrsta respiratornih infekcija, no Svjetska zdravstvena organizacija istražuje broj povećanih slučajeva upale pluća i zašto se to događa u Kini", istaknula je dr. Patel.