27- godišnja Međimurka, Melani Karažinec, ne krije da je nekog osvajala medalja na krosevima i aktivnim se bavljenjem sportom morala krenuti ispočetka. Cijeli joj se život promijenio nakon dolazak kćerke Astrid.

Melani je u trudnoći natukla čak 22 kilograma, a kada je trebalo zasukati rukave i skinuti nakupljeno salo, imala je jasan cilj - vratiti se u formu.

'Glavni izvor hrane bila mi je pekara'

Ova simpatična instruktorica fitnessa danas je svoje profesionalno bavljenje sportom zamijenila savjetima i pomaganjem mnogim ženama iz donjeg Međimurja, a unazad godinu dana život je njoj i suprugu Nikoli ispunila i malena Astrid, piše Međimurje.hr.

"U srednjoj školi mi je glavni izvor hrane bila pekarnica. Tu sam se naglo udebljala, što nije bilo za mene specifično pa sam krenula u teretanu. I zaljubila se", rekla je Melani koja je kasnije upisala tečaj za instruktoricu fitnessa.

Međutim, njezinu sportsku karijeru uzdrmao je dolazak kćerke.

"Prekrasnu priču o vježbanju s mojim Međimurcima nakratko je zaustavila trudnoća, ali taj mi je period donio i sasvim drugačiji pogled na vježbanje poslije poroda. Tu sam uvidjela veliku borbu žena s viškom nakupljenih kilograma, s dijastazom i sličnim problemima jer sam se i sama našla u tom košu. U trudnoći sam dobila 22 kilograma, no to na moju visinu i raniju fizičku spremnost čak nije ni bio toliki problem. Ipak su to 22 kilograma", kaže Melani kojoj je trebalo deset mjeseci da se vrati na svoje početne kilograme.

Naime, Melani je krenula u bitku s kilogramima kada je malenoj Astrid bilo samo mjesec dana. "U prvih mjesec dana smo puno šetale i tu je dio kilograma nestao, a onda su došli grčevi. U tom mi je trenutku bilo najbitnije da se ja dobro osjećam kako bih bila mirnija i staloženija za svoju djevojčicu pa sam polako počela vježbati i paziti na unos namirnica koje bi joj mogle štetiti s obzirom na to da sam dojila", ispričala je Melani koja je istaknula da trudnoća i porod, osim tijela, mijenjaju i psihu kod žena.

'Tijelo mi je bilo teško i tromo'

Vježbanje joj je nakon poroda bilo zahtjevno, priča Melani. Isprva joj je bilo jako teško i nije očekivala da će brzo doći do rezultata. "O vježbama za trbušne mišiće sam mogla samo sanjati, tijelo mi je bilo teško i tromo i sve sam morala prilagoditi trenutnom stanju", dodaje. Uz to njezina Astrid nije baš spavačica pa su treninzi bili podređeni njenom rasporedu.

Prvih sedam mjeseci treninzi nisu trajali duže od pola sata, ali je trenirala čak četiri puta tjedno. Također, dojilje ne bi smjele imati ni velike restrikcije u kalorijskom smislu, već paziti na kvalitetu unesenih namirnica, kaže.

"Poznato je da je noćno dojenje najzahtjevnije i tada žene posežu za slatkim, no ja sam sve to reducirala. To je onaj trenutak kada uza sve promjene morate biti čvrsti i u glavi, a najveći imperativ treba staviti na postavljanje realnih ciljeva i očekivanja", opisuje Melani te dodaje da je uz sve navedeno i slobodno vrijeme veliki problem, jer ga zapravo i nema.

"Svaka žena i majka mora znati da ima pravo na svojih sat vremena. Zapravo, to je minimalno što može učiniti za sebe", savjetuje Melani.

Nema isprika za vježbanje

Za kraj, Melani ističe da smo kao društvo premalo obrazovani i svjesni dobrobiti vježbanja i brige o sebi. Često se još i danas može čuti kako je vježbanje štetno za dojenje i da zbog toga dijete putem mlijeka dobiva toksine, ističe. Također dodaje da se opravdava unos slatkoga zbog laktacije, zbog budnosti i slično.

"No, istina je drugačija. Unos slatkoga nema veze s laktacijom, a ni s budnošću. Svaka dojilja bi trebala provoditi neki oblik fizičkih aktivnosti, a uz to i kvalitetno se hraniti. Naravno, i ja imam svoj dan za slatko koji jedva ponekad dočekam, ali ne pretjerujem", zaključuje Melani.