Nakon što smo saznali da čitav život pogrešno brišemo stražnjicu (okej, ne svi, ali mnogi), čini se da pogrešno radimo i ono što tome prethodi. Način na koji obavljamo veliku nuždu je posve pogrešan i može izazvati čitav niz problema – od konstipacije i hemeroida do raka debelog crijeva.

"Mi kakamo posve pogrešno", ističe mikrobiologinja Giulia Enders. Davno prije nego što je postojao WC kakvog danas poznajemo, muškarci i žene bi čučali dok "obavljaju svoj posao". U stvari, tijelo je dizajnirano za, recimo to tako, čučavac. "Moderni WC nam je predstavljen kao civilizacijska norma , no naprezanje zboj sjedenja nikako nije zdravo ... čučanje, s druge strane, može spriječiti i okončati hemoroide." ističe i Robert Edwards, a dr. Joseph Mercola pojašnjava: "Sjedenje na modernom WC-u stavlja natkoljenice pod 90 stupnjeva u odnosu na trbuh, što zapravo otežava proces i stišće analni kanal".

"Čučanje, s druge strane, postavlja koljena bliže torzu, a taj položaj mijenja prostorne odnose probavnih organa i muskulature, opušta i izravnava rektum, pa se učinkovitost eliminacije povećava." To ne vodi samo temeljitijem olakšanju nego i manjem riziku od debelog crijeva jer "čučanje rezultira puno bržim i potpunijim pražnjenjem fekalnog sadržaja i stoga može rezultirati smanjenim izlaganjem debelog crijeva i rektuma potencijalno kancerogenom materijalu", pokazalo je istraživanje.

Rješenje leži u malom stolcu

Naravno, to ne znači da biste WC trebali zamijeniti čučavcem ili, ne dao bog, opasno balansirati čučeći nad školjkom. Dovoljno je dok obavljate veliku nuždu sjedeći na školjci podići noge na mali stolčić, ili smotani ručnik, ovisno koliko ste visoki i koliko je visoko postavljena školjka.

Bez stenjanja, molim

Danski stručnjaci upozorili su na još jedan česti problem koji otežava ionako teško kakanje. Čak trećina ljudi u tom procesu stenje i proizvodi slične zvukove “pritiskanja”, no to nije nimalo poželjno. “U biti sve se svodi na pritisak, a taj se pritisak smanjuje kad ispuštamo zrak. Dakle, ispuštanjem raznih forsiranih zvukova smanjujemo pritisak i to nema efekt olakšanja, već suprotno”, zaključio je Jan Fallingborg iz Sveučilišne bolnice Aarhus. Stoga, dame i gospodo, čini se kako je tišina na WC-u ne samo osnova pristojnosti, već i zdrave probave. Krivi položaj uzrok je fistula, hemoroida…