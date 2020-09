MALENI KARLO TREBA NAŠU POMOĆ DA OZDRAVI: Beba od nepuna dva mjeseca dobila je hrpu ružnih dijagnoza…

Rješenje Karlova problema roditelji vide u bolnici Acibadem u Istanbulu, no za to trebaju prikupiti 50.000 eura

U moru kampanja koje se ovih dana pokreću, molba jednoga tate za ozdravljenje njegova sina Karla zaslužuje ipak malo više pozornosti. Jurica Keretić iz Maruševca uputio je tužan apel da se pomogne njegovu djetetu. Pokrenuo je kampanju na GoGetFundingu.

Maleni Karlo rođen je s teškim oštećenjima mozga zbog smanjena dovoda kisika tijekom majčine trudnoće. Rješenje Karlova problema roditelji vide u bolnici Acibadem u Istanbulu, no za to trebaju prikupiti 50.000 eura. Zasad imaju tek oko 10.500 eura.

Stoga mole dobre ljude da se uključe u prikupljanje sredstava za pomoć bebi, koja ima nepuna dva mjeseca. Tatin apel na GoGetFundingu prenosimo u cijelosti.

Rizična trudnoća od početka

Moje ime je Jurica, a moja žena je Edita. Nas dvoje je čekalo jedan poseban dan kao i mnogi od Vas, a to je rođenje zajedničkog djeteta. No, naime, naše veselje i sreća ubrzo nakon poroda se pretvorilo u tugu, strah i ljutnju.

Dana 13. 7. 2020. rodio se naš Karlo, kojem je teško oštećen mozak zbog smanjenog dovoda kisika tijekom trudnoće. Do svega toga ne bi došlo da su se doktori iz javne bolnice malo više potrudili ili uopće potrudili.

Edita je, naime, imala rizičnu trudnoću od početka zbog pojave bakterije E. Coli te zbog prijašnjeg spontanog pobačaja. Iz tog razloga odlučili smo da ćemo većinu pregleda obaviti u privatnoj poliklinici. Sve je bilo super i okej do 8. mjeseca trudnoće, kada nam se u privatnoj klinici reklo da hitno moramo na porod zbog smanjenog protoka kisika i neujednačenog broja otkucaja.

Dolaskom u javnu bolnicu Varaždin Edita je pregledana jako šturo i nestručno od strane troje liječnika te su utvrdili da je stanje u redu i da nije potreban porod te je tako hospitalizirana tjedan dana. Nakon dva tjedna, dolaskom (srećom) na kontrolu, putem CTG-a utvrđen je preniski broj otkucaja djeteta te je poslana na hitni porod carskim rezom.

Hrpa ružnih dijagnoza

Čekamo i na prvu sve je okej i u redu, kad ono isti dan navečer javljaju da Karlo hitno mora u ZG na Rebro. Nama ništa nije jasno, govore o nekim epileptičkim napadima i konvulzijama. Čekamo da odemo u Zagreb da čujemo što se događa i bolje da nismo čuli.

Govore nam o jakom oštećenju mozga, centar za kretanje, za vid, cerebralna paraliza itd. Mi ne vjerujemo i tješimo se, ali ultrazvuk mozga i MR mozga pokazuju ono što su nam rekli. Stoga smo mi bez razmišljanja pronašli najbolji stručni tim za našeg Karla, no to se brzo izjalovilo zbog same cijene terapija i liječenja koja prelazi preko 30.000 eura minimum.

Radi se o bolnici Acibadem iz Istanbula, gdje rade jedni od najboljih doktora s najboljom opremom. No puni iznos da se to izvrši bio bi preko 40.000 eura ako Karlo ne ide sam, a Karlo ne može bez svoje mame jer se strašno boji. Kako god malen bio, zna kad je ona prisutna.

Stoga Vas ovim putem istinski molim za pomoć našem Karlu da probamo sve što je u našoj moći. Ukoliko je potrebno, mogu se dostaviti papiri na uvid sa svakog pregleda i svega što se obavljalo dosad.

Ako želite pomoći malenomu Karlu, to možete napraviti OVDJE.