Ne prestaje se govoriti o najpotresnijoj sceni na Europskom prvenstvu u nogometu. Nakon sudara s golmanom Škotske Angusom Gunnom, mađarski nogometaš Barnabas Varga ostao je nepomično ležati. Varga je zadobio težak udarac u predjelu jagodične kosti, zbog čega će oporavak dugo trajati. Prilikom sudara tijekom utakmice slomljeno mu je nekoliko kostiju na licu, a zadobio je i potres mozga.

Većina ljudi koji su imali manje ozljede glave nemaju trajne posljedice, dok se oni koji su imali ozbiljne ozljede glave mogu suočiti s trajnim promjenama u osobnosti, fizičkim sposobnostima i sposobnosti razmišljanja.

Vrste ozljeda glave

Ozljeda glave je bilo koja vrsta ozljede mozga, lubanje ili vlasišta. To može varirati od blagog udarca do traumatske ozljede mozga. Posljedice i načini liječenja uvelike se razlikuju, ovisno o tome što je uzrokovalo ozljedu glave i koliko je teška. Uobičajene ozljede glave uključuju potres mozga, prijelom lubanje i rane na tjemenu.

Ozljede glave mogu biti zatvorene i otvorene. Zatvorena ozljeda glave je ona ozljeda u kojoj nema probijanja ili loma kože i lubanje. Otvorena (penetrantna) ozljeda glave je ona ozljeda u kojoj dolazi do probijanja kože i lubanje, često uz izravno oštećenje mozga.

Može biti teško procijeniti koliko je ozljeda glave ozbiljna samo gledanjem. Kod nekih manjih ozljeda glave dolazi do jakog krvarenja, a kod nekih većih ozljeda uopće ne dolazi do krvarenja. Važno je da sve ozljede glave tretirate ozbiljno i da ih pregleda liječnik.

Hematom

Hematom je nakupina ili zgrušavanje krvi izvan krvnih žila. Može biti vrlo ozbiljno ako se hematom pojavi u mozgu. Zgrušavanje može dovesti do stvaranja pritiska unutar lubanje. To može uzrokovati gubitak svijesti ili rezultirati trajnim oštećenjem mozga.

Hemoragija

Hemoragija je nekontrolirano krvarenje. Može doći do krvarenja u prostoru oko mozga, što se zove subarahnoidalno krvarenje, ili krvarenja unutar moždanog tkiva, koje se naziva intracerebralno krvarenje.

Subarahnoidalna krvarenja često uzrokuju glavobolju i povraćanje. Ozbiljnost intracerebralnih krvarenja ovisi o količini krvarenja, ali s vremenom bilo koja količina krvi može uzrokovati povećanje tlaka.

Potres mozga

Potres mozga nastaje kada je udarac u glavu dovoljno jak da uzrokuje ozljedu mozga. Gubitak funkcije povezan s potresom mozga je privremen. Međutim, ponavljani potresi mozga mogu na kraju dovesti do trajnog oštećenja.

Edem

Svaka ozljeda mozga može dovesti do edema ili otekline. Mnoge ozljede uzrokuju oticanje okolnog tkiva, ali ozbiljnije je kada se dogodi u mozgu. Lubanja se ne može rastegnuti kako bi prihvatila oteklinu. To dovodi do stvaranja pritiska u mozgu, zbog čega mozak pritiska lubanju.

Prijelom lubanje

Lubanja se sastoji od 22 kosti koje se spajaju kranijalnim šavovima. Lubanja otvrdne i stapa se tijekom razvoja kako bi zaštitila mozak. Prijelom lubanje je svaki prijelom kostiju lubanje.

Postoje mnoge vrste prijeloma lubanje, ali samo je jedan glavni uzrok: udarac u glavu koji je dovoljno jak da slomi kost. Prijelom može pratiti i ozljeda mozga, no to nije uvijek slučaj.

Difuzna aksonalna ozljeda

Difuzna aksonalna ozljeda je ozljeda mozga koja ne uzrokuje krvarenje, ali oštećuje moždane stanice. Oštećenje moždanih stanica dovodi do toga da one ne mogu funkcionirati. Također može rezultirati oticanjem, uzrokujući više štete. Iako nije tako izvana vidljiva kao drugi oblici ozljeda mozga, difuzna aksonalna ozljeda je jedna od najopasnijih vrsta ozljeda glave. Može dovesti do trajnog oštećenja mozga pa čak i smrti.

Simptomi ozljede glave

Glava ima više krvnih žila nego bilo koji drugi dio vašeg tijela, tako da je krvarenje na površini mozga ili unutar mozga ozbiljan problem kod ozljeda glave. Međutim, ne uzrokuju sve ozljede glave krvarenje.

Uvijek trebate odmah potražiti liječničku pomoć ako osjetite nešto od sljedećeg:

gubitak svijesti

zbunjenost

dezorijentiranost

Važno je biti svjestan drugih simptoma na koje treba pripaziti. Mnogi simptomi ozbiljne ozljede mozga neće se pojaviti odmah. Uvijek biste trebali nastaviti pratiti svoje simptome nekoliko dana nakon što ste ozlijedili glavu.

Uobičajeni simptomi lakše ozljede glave uključuju:

glavobolja

lakomislenost

osjećaj vrtnje

blaga zbunjenost

mučnina

privremeno zvonjenje u ušima

Simptomi teške ozljede glave uključuju mnoge simptome lakših ozljeda glave. Također mogu uključivati:

gubitak svijesti

napadaji

povraćanje

problemi ravnoteže ili koordinacije

ozbiljna dezorijentacija

nemogućnost fokusiranja očiju

abnormalni pokreti očiju

gubitak kontrole mišića

uporna glavobolja ili glavobolja koja se pogoršava

gubitak pamćenja

promjene u raspoloženju

curenje bistre tekućine iz uha ili nosa

Kako se liječi ozljeda glave?

Liječenje ozljeda glave ovisi o vrsti i težini ozljede. Kod lakših ozljeda glave često nema simptoma osim boli na mjestu ozljede. U tim slučajevima može vam se reći da uzmete paracetamol za bol. Ne biste trebali uzimati nesteroidne protuupalne lijekove poput ibuprofena ili aspirina. Oni mogu pogoršati svako krvarenje. Ako imate otvorenu posjekotinu, liječnik može upotrijebiti šavove da je zatvori. Zatim će je prekriti zavojem.

Čak i ako se vaša ozljeda čini manjom, svejedno biste trebali pratiti svoje stanje kako se ne bi pogoršalo. Nije istina da ne biste trebali ići spavati nakon što ste ozlijedili glavu, ali biste se trebali buditi otprilike svaka dva sata kako biste provjerili ima li novih simptoma. Trebali biste ponovno posjetiti liječnika ako razvijete bilo kakve nove ili pogoršane simptome. Možda ćete morati biti hospitalizirani ako imate ozbiljnu ozljedu glave. Liječenje koje ćete primiti u bolnici ovisit će o vašoj dijagnozi.

Kod teške ozljede mozga, pacijent će možda dobiti lijekove protiv napadaja. U tjednu nakon ozljede postoji rizik od napadaja. Možda će dobiti diuretike ako je ozljeda uzrokovala povećanje pritiska u mozgu. Diuretici uzrokuju izlučivanje više tekućine. To može pomoći u smanjenju pritiska.

Ako je ozljeda vrlo ozbiljna, pacijent će možda dobiti lijekove koji će ga staviti u induciranu komu. Ovo može biti prikladno liječenje ako su pacijentu krvne žile oštećene. Kad dođe do kome, mozgu nije potrebno toliko kisika i hranjivih tvari koliko inače.

Do hitnog kirurškog zahvata dolazi kako bi se spriječilo daljnje oštećenje mozga. Na primjer, liječnik će možda trebati odraditi operaciju kako bi uklonio hematom.

Kod ozbiljne ozljede mozga, pacijentu će najvjerojatnije trebati rehabilitacija kako bi vratio punu funkciju mozga. Vrsta rehabilitacije koju će dobiti, ovisit će o tome koju je funkcionalnost izgubio kao posljedicu svoje ozljede. Ljudi koji su imali ozljedu mozga često će trebati pomoć da povrate pokretljivost i govor, piše Healthline.

