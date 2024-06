U ponedjeljak će se održati presudna utakmica između Hrvatske i Italije Europskom prvenstvu u nogometu 2024. Iz tog razloga, u petak je na igralištu Volksparkstadion u Hamburgu, održan trening.

Među Vatrenima, najveću pažnju privukao je naš kapetan Luka Modrić (38), koji je na desnoj nozi imao smeđi okrugli začuđujući otisak. No, taj otisak nije znak ničeg opasnog, samo se radi o posljedici nakon Cupping terapije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što je Cupping terapija?

Cupping terapija drevna je kineska tehnika alternativne medicine u kojoj terapeut stavlja posebne čaše na kožu, kojima stvara vakuum. One na koži ostaju od pet do 30 minuta, sve ovisno o problemu kojeg pacijent ima. Čaše mogu biti od stakla, silikona ili bambusa, a mogu poslužiti raznim svrhama, kao što su: pomoć kod bolova u leđima i vratu, poboljšanju cirkulacije, upalama ili opuštanju. No, može biti i jedan oblik masaže.

Cupping je postao veliki trend u svijetu, a najčešće ga koriste poznate osobe.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vrste Cupping terapije

Postoje dvije vrste Cupping terapije: suha i mokra tehnika.

Terapeut će u obje tehnike koristiti zapaljive tvari, poput alkohola, papira ili bilja, čime će stvoriti vakuum unutar čaše, a to će potaknuti usisavanje. Danas postoje i posebne čaše s pipkom te pripadajućim "pištoljem", koji izvlači zrak iz čase i time stvara vakuum. Međutim, taj vakuum uzrokuje podizanje kože te stvaranje specifičnih crvenih fleka na koži.

Cupping terapije sa silikonskim čašama, vakuum dozira laganim pritiskom te se pomiče po koži. Takva tehnika se koristi najčešće na licu, ali i prilikom anticelulitnog tretmana.

Foto: Shutterstock

U Mokroj tehnici, čaše se ostave na koži nekoliko minuta, a onda se maknu te se naprave lagani zarezi kako bi se pustila krv. Nakon toga se čaše vraćaju te stvaraju novo usisavanje. Ona je inače vrlo rijetki u salonima, jer puštanje krvi mnogi smatraju nadriliječništvom.

Foto: Shutterstock

Crvene fleke nastale nakon Cupping terapije, obično nestaju nakon desetak dana, postajući sve bljeđe i bljeđe.

Također, postoji i "needle cupping", u kojoj se akupunktura kombinira s cuppingom, a koristi se tako što se igla stavlja u kožu, a preko nje dolazi čaša. Također, još jedna tehnika koja nije toliko zastupljena kod nas.

Foto: Shutterstock

Oko čega još može Cupping pomoći?

Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu „Journal of Traditional and Complementary Medicine“, tvrdi da Cupping može pomoći kod akni, herpesa i ublažavanja boli.

Slično se spominje u izvješću iz 2012 godine, objavljenog u časopisu „PloS One“, gdje su kineski i australski istraživači pregledali 135 raznih studija o Cuppingu. Zaključili su da može biti učinkovit u kombinaciji i s drugim tretmanima za različite bolesti, poput Herpes zostera, Akni, Paralize lica te Cervikalnih spondiloza.

Foto: Shutterstock

Britanska „The British Cupping Society“ tvrdi da terapija Cuppingom može koristiti kod liječenja od poremećaja krvi, poput anemije i hemofilije, reumatske bolesti poput artritisa i fibromialgije, poremećaja plodnosti, problema s kožom, poput ekcema i akni, visokog krvnog tlaka, migrena, anksioznosti i depresije te kod proširenih vena.

Moguće posljedice

Kao i kod svih oblika terapija, pa tako i kod Cuppinga, moguće su i nuspojave koje se mogu pojaviti na mjestima gdje su bile postavljene čaše: blaga nelagoda, opekline (kod korištenja zapaljivih tvari da se potakne vakuum), modrice te infekcije kože.

Foto: Shutterstock

Pitanja koja trebate pitati svog terapeuta prije Cupping terapije

Vrlo je važno da prije nego što podvrgnete cupping terapiji, porazgovarate sa svojim liječnikom, a onda i terapeutom. Postavite mu sljedeća pitanja:

Kod kojih stanja se koristi cupping?

Kakvo je vaše iskustvo i školovanje na temu Cuppinga?

Kakve su povratne informacije od osoba koje su se podvrgnule Cuppingu?

Jesam li možda već dobio konvencionalne tretmane za svoje stanje?

Postoje li bilo kakvi razlozi zašto se ne bi smio podvrgnuti cupping terapiji?

