Ako ste primijetili da imate pjegu na određenom mjestu, možda ćete biti iznenađeni saznati da je puno drugih ljudi primijetilo da imaju istu takvu pjegu na svom tijelu. Već neko vrijeme, ljudi su na Twitteru dijele post koji pokazuje da mnogi ljudi imaju pjegicu na zapešću. Samo jedan post podijelilo je više od 20.000 koji imaju pjegicu na ili oko zgloba na ruci. Postoji nekoliko teorija, a još 2019. godine, TIME magazin je upitao dr. Joyce Park, dermatologinju, što misli o tome, koja je ponudila vrlo jednostavno objašnjenje.

Čak i kada nosite rukave, to mjesto je izloženo

"Pjegice su zapravo područja kože gdje imate više pigmenta ili taloženja melanina zbog UV zračenja. Podlaktice, zapešća i ruke su jako česta mjesta za izlaganje sunčevoj svjetlosti. Ako malo razmislite, kad vozite, ta strana vašeg zgloba i ruke su stalno izloženi suncu, čak i ako nosite rukave.", ističe.

Doda li se tome činjenica da često zaboravite nanijeti zaštitu od sunca na to područje, to je prilično izgledno. Međutim, postoje i druge teorije. Dermatolog, dr. Joshua Zeichner, iznio je nešto drugačije stajalište. "Što zapravo vidimo na tim fotografijama su madeži ili 'beauty marks'", predložio je on.

"Te mrlje su bezopasni pretjerani rast stanica koje proizvode pigment, uzrokujući male smeđe mrlje na koži."

Navodno su ovi madeži toliko česti da svatko ima "barem jedan na rukama". Izlaganje suncu može biti dio toga, ali madeži mogu izrasti bilo gdje, zapravo. Jedino oko čeda su svi dermatolozi složni - svoje madeže trebali bi redovito provjeravati.