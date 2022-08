Ovaj par stvarno živi u skladu sa zavjetom "u bolesti i zdravlju", čak i prije nego što su se uopće vjenčali.

Zaručnici s Long Islanda, Kenny Turner (37) i Lauren Harvey (35) zajedno su izgubili nevjerojatnih 150 kilograma nakon što su se zaljubili.

Osuđivanje okoline

2018. godine su se zajedno suočili s velikim opasnostima za svoje mentalno i fizičko zdravlje.

“Izbjegavao sam gotovo sva društvena okupljanja i svaki događaj na kojem bih morao biti u javnosti. Kamo god sam otišao, osjećao sam se kao najveća osoba u sobi i da svi bulje u mene i osuđuju me,” rekao je Turner o svojoj društvenoj izolaciji Ippotaknutoj samoprijezirom.

Turner je dosegao ogromnu tjelesnu težinu od 186 kilograma, dok je Harvey težila 134 kilograma.

"Znam da je težina opteretila vezu samo zbog toga koliko mi je općenito bilo neugodno, ali nisam shvatio razmjere do kasnije. Znao sam da je ona moja srodna duša. Lauren je pronašla način da me voli u mom najgorem trenutku i da iznese ono malo radosti koju sam imao", rekao je Turner, državni službenik u državi New York.

Odlučili se na operaciju

Turner je znao da mora ozdraviti zbog sebe i zbog svoje veze s Lauren. Međutim, prije se smijao ideji o operaciji mršavljenja sve dok ga Lauren nije obavijestila da razmišlja o tome da i sama ode pod nož.

Ljubavni par se odlučio podvrgnuti operaciji vertikalne gastrektomije (VSG) na jesen 2019. Turner je sada na fit 95 kilograma, dok je Lauren pala na 74 kilograma.

“Pomisao da ću moći imati nekoga s kime ću proći kroz ovaj proces uvelike je ublažila moju tjeskobu pa sam konačno odlučio krenuti s operacijom”, dodao je. Što se tiče Lauren, također se osjećala motiviranom da izdrži postupak spajanja želuca. Operacijom se drastično smanjuje veličina želuca tako što se odstranjuje 85% organa. Zbog toga pacijenti mogu jesti znatno manje, osobito u prvoj godini nakon operacije i gubiti na težini.

Zaljubili se pretili

“Prije nego što sam upoznala Kennyja, mršavljenje se uvijek odnosilo na to da budem lijepa i mršava i da se nadam da ću postati dovoljno lijepa i mršava da nađem nekoga tko će me voljeti. Imam nevjerojatnu sreću što stvari nisu ispale tako. Kad sam upoznala svog sadašnjeg zaručnika, bila sam blizu svoje najveće težine”, rekla je.

“Nije bilo važno. Svejedno me volio. Volio me zbog mene, a ne zbog, ili usprkos mojoj težini. To je za mene promijenilo igru", nastavila je.

Prehrana i treninzi

Njezina je prehrana sada puna bjelančevina, budući da se pacijentima s VSG-om govori da im to bude namirnica broj jedan. Ona prvenstveno jede bjelanjke i nemasni sir za doručak, piletinu na žaru i salatu ili povrće za ručak i Skinnytaste recept za večeru.

Turner uzima proteinski shake i bananu za doručak. Za ručak i večeru jede 89 do 148 ml nemasnih proteina, 60 ml zelja i 60 ml ugljikohidrata. Također vježba najmanje četiri puta tjedno, radeći vježbe snage, kardio i vježbe za mišiće.

Harveyjevi treninzi sastoje se od kardio vježbi i vježbi snage, dnevnih šetnji i planinarenja vikendom. "Kad sam bio veći, doista nisam znao koliko propuštam u životu. Sada se osjećam vrlo prisutnim u trenutku i aktivnijim samo u svakodnevnim zadacima", rekao je Turner.

"Gubitak težine ne može riješiti da svi vaši problemi nestanu, ali vam omogućuje da se s njima izravno suočite bez korištenja svoje težine kao prepreke ili izgovora za rad na tim problemima", zaključio je, piše Nypost.