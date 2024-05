Svi znamo kako je dobar osjećaj upotrijebiti štapić s vatom da bismo se riješili nakupljenog voska u ušima. No, liječnici upozoravaju da to zapravo čini više štete nego koristi, piše LAD Bible.

Vosak u ušima igra važnu ulogu u zdravlju naših ušiju. Hvata i sprječava prašinu, bakterije i druge klice da uđu i oštete uho te, također, štiti osjetljivu kožu ušnog kanala od iritacije kada je izložena vodi.

Kod većine ljudi vosak se s vremenom postupno probije do otvora uha gdje će ili ispasti ili biti uklonjen pranjem. No, kod nekih, pak, žlijezde u ušnom kanalu proizvode više voska nego što se može s lakoćom ukloniti. On se zatim može stvrdnuti u ušnom kanalu i začepiti uho, uzrokujući niz problema uključujući bol, povećan rizik od infekcije i gubitak sluha.

Više od dva milijuna ljudi svake godine ima problema s voskom u ušima te su prisiljeni sami se obračunati s njim. Najčešći izbor je uklanjanje voska vatom, no liječnici upozoravaju da ne koristite štapiće s vatom za čišćenje ušiju.

Štapićima s vatom možete oštetiti sluh

Pomoću njih se, zapravo, ušni vosak gura sve dublje i dublje u uho, što dugoročno otežava njegovo izbacivanje. "Osim što oštećuju osjetljivu sluznicu ušnog kanala, što je još gore, mogu probušiti bubnjić. Perforacija ne zacjeljuje uvijek pravilno, što rezultira dugotrajnim oštećenjem sluha - zamislite bubanj s rupom na sebi, membrana više ne može vibrirati kako bi prenijela zvukove do slušnog živca", upozorio je dr. Martin Scurr u razgovoru za Daily Mail.

U ekstremnim slučajevima štapići s vatom mogu čak oštetiti osjetljive strukture iza ušnog kanala, uzrokujući gluhoću, dugotrajnu vrtoglavicu i povraćanje, gubitak okusa pa čak i paralizu lica.

Istraživanje britanskog Kraljevskog nacionalnog instituta za gluhe osobe (RNID) pokazalo je da je jedan od deset ljudi koji su sami pokušali ukloniti ušni vosak rekao da su im se simptomi pogoršali ili da su sami sebi uzrokovali ozljedu koja zahtijeva liječničku pomoć.

Umjesto da koristite štapiće s vatom za uklanjanje ušnog voska, koristite kapi za omekšavanje koje se mogu kupiti u ljekarni, a dr. Scurr kaže da je ipak bolje da odete do svog liječnika te da nikako ne gurate ništa u uši.

