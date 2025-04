Ova dijeta može usporiti starenje mozga: 'Treba je provoditi oko osam tjedana'

Specijalistica pulmologije, koja radi na odjelu intenzivne njege, dr. Neena Chandrasekaran otkrila je da bi održavanje zdrave prehrane u kombinaciji s povremenim postom moglo pomoći u smanjenju rizika od uobičajenih zdravstvenih problema.

"Ako ste netko tko povremeno posti, sada se pokazalo da to usporava starenje mozga za 2,6 godina", rekla je dr. Chandrasekaran u videu na TikToku. Ona je objasnila da post "treba provoditi oko osam tjedana, ili dva mjeseca, kako bi se od njega imalo koristi".

Dr. Chandrasekaran je spomenula istraživanje koje je "upravo objavljeno u časopisu Nature Communications" u kojem se navodi da ljudi koji su povremeno postili nisu imali "velike obroke", već su imali nekoliko manjih obroka te se na MR pretrazi pokazalo da su "imali usporeno starenje mozga".

Povremeni post smanjuje rizik od demencije

"Povremeni post uz adekvatnu prehranu može poboljšati kognitivnu funkciju, smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Također se pokazalo da poboljšava otpornost na inzulin i smanjuje rizik od dijabetesa", istaknula je dr. Chandrasekaran.

U drugoj studiji koja se bavila "povremenim i periodičnim posto te, dugovječnosti i bolesti" pronađeni su slični rezultati, piše The Mirror.

"Starost je glavni čimbenik rizika za većinu ozbiljnih bolesti, uključujući rak, dijabetes i neurodegenerativne, kardiovaskularne te imunološke bolesti. Budući da je dokazano da ciklusi povremenog posta, periodičnog posta i dijete koja oponaša post usporavaju i djelomično preokreću staničnu starenje u glodavaca, brojne su studije istraživale njihovu potencijalnu primjenu u prevenciji i liječenju bolesti povezanih sa starenjem", istaknuto je u studiji.

Vrste posta

Povremeni post (Intermittent fasting, skraćeno IF) je obrazac prehrane u kojem se izmjenjuju kratka razdoblja posta (16 do 48 sati) i razdoblja jela (8 do 120 sati).

Periodični post (Periodic fasting, skraćeno PF) je razdoblje intenzivnog ograničenja prehrane koje uključuje ili potpunu apstinenciju od hrane (post samo na vodi) ili dijetu sa značajno smanjenim unosom kalorija (dijeta koja oponaša post) koja traje više od dva dana, nakon čega slijedi nedefinirana faza slobodnog jedenja (ad libitum ponovno hranjenje). Ova vrsta produljenog posta može se ponoviti, ali samo u rijetkim prilikama.

Dijeta koja oponaša post (Fasting-mimicking diet, skraćeno FMD) je dijeta osmišljena za postizanje učinaka sličnih postu na serumske razine insulinolikog faktora rasta 1 (IGF-1), humanog inzulinskog faktora rasta koji vežu protein 1 (IGFBP-1), glukoze i ketonskih tijela, dok osigurava i makronutrijente i mikronutrijente kako bi se smanjio teret i štetni učinci gladovanja samo na vodi.

