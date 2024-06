Snažno sunčevo zračenje povlači za sobom i pojavu opeklina koje se manifestiraju kao crvenilo na koži, a ponekad se pojave i plikovi. To može biti vrlo neugodno i bolno pa je potrebna adekvatna zaštita kože.

Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja objasnila nam je kako dolazi do opeklina od sunca, kako ih spriječiti te kako si olakšati tegobe kad se one pojave.

Opekline od sunca

"Opekline od sunca nastaju kada se nezaštićeni izložimo sunčevom svjetlu tijekom ljetnih mjeseci, točnije počevši od ožujka pa do kraja kolovoza. One nastaju zbog svjetla određenih valnih duljina koje ulazi u kožu i pri tom oštećuje naš nasljedni materijal u koži i potiče upalnu reakciju koja se očituje u vidu crvenila, osjećaja pečenja i zategnutosti, a u težim oblicima i pojavom mjehura i slike pravih opeklina. To je obrambena reakcija kože koja ima zadatak da odstrani iz kože oštećenje koje je svjetlo napravilo", rekla je.

"Sunčeve zrake imaju različite valne dužine, pa time i različitu energiju. One što prave crvenilo na koži je jedan dio tog spektra tzv. ultraljubičasti, ili ultravioletni - UV, i to određene valne dužine koje pripadaju spektru UVB. Naime, postoje tri spektra UV i to UVA, UVB i UVC. Do zemljine površine dopiru samo UVA i UVB, dok se UVC zaustavlja u ozonskom sloju i nije dobro da dolazi do zemljine površine, jer ono može biti pogibeljno za život na zemlji", dodala je.

"Stoga se s pravom upozorava na oporavak ozonskog sloja ili zaustavljanje oštećenja. Crvenilo koje proizvedu UVB zrake je prolazno i traje oko 72 sata, nakon čega se pojavljuje tamnija boja kože koja ima zadatak da reflektira UV zrake i tako zaštiti naše stanice kože od daljnjeg oštećenja. Istu ulogu ima i nanošenje krema za zaštitu od sunčevih zraka ili nošenje adekvatne odjeće", pojasnila je ugledna splitska dermatovenerologinja.

Dr. Puizina Ivić istaknula je da se opekline mogu spriječiti pravovremenom prevencijom.

"Ona se sastoji od postupnog izlaganja sunčevim zrakama uz izbjegavanje izlaganja u razdoblju od 11 do 16 sati kada su zrake okomitije i štetnije te nanošenjem krema za zaštitu od UV zraka pola sata prije izlaganja sunčevim zrakama te obnavljati sloj zaštitne kreme svaka dva sata ili nakon izlaska iz mora", otkrila je.

Foto: Privatna arhiva Prof. dr. sc. dr. Neira Puizina Ivić, pročelnica Klinike za dermatologiju splitskog KBC-a, dermatovenerologinja

Što staviti na opekline od sunca?

No, ako ipak zadobijete opekline od sunca potrebno je oralno uzeti odgovarajući lijek te ih tretirati lokalno kremama, oblozima i sprejevima.

"Kada se opekline dogode, onda treba uzeti lijek na usta protiv upale i protiv alergije, jer kemijska reakcija u koži sadržava veliki broj tvari koje sudjeluju u upalnom i alergijskom procesu, pa stoga i imamo osjećaj peckanja, zategnutosti i boli. Na kožu se preporučuju oblozi, sprejevi termalne vode kao i kortikosteroidne kreme koje smiruju upalni proces", kazala je dr. Puizina Ivić.

"Naglašavam, svi pripravci koji sadrže dosta vode kao primjerice sprejevi, gelovi i kreme su dobro došli u ovim situacijama. Masti se ne preporučuju, jer sadrže manji udio vode, pa osoba i sama osjeti da joj ne prijaju", upozorila je.

Kako liječiti opekline od sunca?

Mnogi ljudi na opekline od sunca stavljaju krastavce, kaladont, jogurt, nevenovu mast, aloe vera gel, sodu bikarbonu i kantarionovo ulje. Dr. Puizina Ivić otkrila je koji od tih preparata doista pomažu.

Foto: Shutterstock

"Činjenica je da su pobrojani brojni pripravci koji sadrže veliki udio vode. Hlapljenje vode se upalno promijenjene i time tople kože, izaziva hlađenje i ugodu osobi, pa ona instinktivno poseže za nekim od preparata ili namirnica s većim udjelom vode kao što su krastavci, jogurt i aloe vera gel", kazala je.

"Soda bikarbona po svom sastavu i svojstvu djeluje lužnato te na taj način smiruje upalu koja stvara kiselost u tkivu, pa osobe osjećaju olakšanje i manju bolnost budući da se smanji kiselost. Nevenova mast ili kantarionovo ulje ne sadrže vodu pa time nisu baš prvi izbor. Kantarionovo ulje je često korišteno u narodnoj medicini, jer dovodi do smirivanja upalnih promjena, budući da u sastavu ima tvar koja je nalik kortikosteroidu", pojasnila je.

Koliko dugo traju opekline od sunca?

Dr. Puizina Ivić istaknula je da opekline izazvane sunčevim zrakama traju oko 72 sata, odnosno tri dana "i postupno se gube te kao rezultat imamo pojavu tamnjenja kože koje je obrambeni mehanizam kože od daljnjeg djelovanja UV svjetla".

Ponekad dolazi do pojave ozbiljnih opeklina od sunca koje su pod snažnom upalnom reakcijom koje ne možemo sami tretirat.

"Liječniku se treba javiti u slučaju pojave mjehura i lošeg osjećanja te izrazitog crvenila što je znak jake upalne reakcije. Tada se mogu propisati infuzije te lijekovi koji se daju s infuzijama s ciljem zaustavljanja upalnog procesa i olakšanja tegoba poput svrbeža, boli, pečenja i pojave mjehura. Time se, također, postiže nadoknada tekućine koja se kroz tako upalno izmijenjenu kožu izgubi", istaknula je dr. Puizina Ivić.

