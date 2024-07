Većina ljudi poznaje nekoga tko je morao zamijeniti kuk zbog problema s istim, a uistinu je lako zaključiti da je to jedino rješenje ako ste u nemogućnosti riješiti se bolova u kuku. Prema American College of Rheumatology, u SAD-u se svake godine se napravi 544 000 zamjena kuka, dok je studija iz 2020. pokazala da bol u kuku pogađa 10 posto opće populacije te se postotak povećava s godinama. No, je li zamjena kuka uistinu jedino rješenje ako dugoročna bol kuka ne prestaje? Ovisi o tome zašto se bol javlja, piše Huffpost.

Kao i kod svakog drugog zgloba, s kukom može postojati niz problema, a to nije bolest koja pogađa samo starije ljude. Dr. Derek Ochiai, certificirani artroskopski kirurg kuka i liječnik sportske medicine u ortopedskom centru Nirschl u Arlingtonu, rekao je da postoje različiti problemi s kukom koji pogađaju i mlađe ljude. Čest je slučaj da se bol u kuku povezuje sa starosti, ali to ne mora biti slučaj te dosta mladih ljudi ignorira bol u kuku, upravo zbog pogrešnog uvjerenja.

Naime, studija iz 2023. pokazala je da 22 posto do 55 posto osoba koje su se požalile na bol u kuku ima puknuće usne šupljine, stanje koje utječe na čašicu kuka koje Ochiai često liječi kod mlađih ljudi.

Kada posjetiti liječnika?

Ako imate bolove dulje od nekoliko tjedana, vrijeme je da posjetite liječnika.

"Nemojte to ignorirati. Ako ste mladi pacijent i ne možete sjediti u autu 30 minuta u komadu ili hodate hodnikom i primijetite da skrećete malim koracima, a ne uvijanjem kukova, to nije normalno. To bi mogao biti neki problem s kukom koji se može popraviti", rekao je ortoped.

Također, liječnik je naveo još neke stvari tijekom kojih možemo osjetiti da imamo problem sa zdravljem kuka:

Tijekom sjedenja

Tijekom vožnje

Tijekom spolnog odnosa

"Problem s kukom potrebno je procijeniti. Ako odgađate posjet liječniku, možete se izložiti riziku od artritisa, osobito ako ste imali pukotinu labralne šupljine, a koja je zahvatila tkivo koje drži kuglasti i čašasti zglob na mjestu. Ponekad možda i ne znate kada se to dogodilo", objasnio je Ochiai.

Također je citirao dansku studiju koja je deset godina analizirala pacijente s bolovima u kuku. Oni koji su imali bolove u kuku, šanse da dobiju artritis unutar deset godina bile su 26 puta veće nego kod osoba koje ne pate od bolova u kuku. Osim toga, druga studija iz 2023. dodatno je potvrdila da pukotina labrala povećava rizik od razvoja osteoartritisa.

Foto: Shutterstock

Kako znati da vas boli kuk?

"Ponekad bol u kuku zapravo nije bol u kuku. O boli o kojoj obično razmišljamo kao o boli u kuku, može biti bol koja se nalazi sa strane kuka, mišića oko kuka ili zglobova uz kuk, uključujući područje donjeg dijela leđa i sakroilijakalnog zgloba", rekao je dr. Rahul Shah, certificirani ortoped kralježnice.

Obično možete identificirati bol u kuku kada radite nešto intenzivnije, poput peharnog čučnja, a jaku bol možete osjetiti i dok sjedite ako savijete kuk.

“Neki ljudi imaju jako duboke stolce, gdje koljena dolaze do razine struka, a onda kažu da ne mogu izdržati radni dan jer je teško sjediti toliko dugo. Brzo rješenje je ili podići stolicu i sjesti naprijed na stolicu kako ne biste hiperfleksirali kuk ili nabavite jastuk i sjednite na njega kako biste podigli noge više. Neki drugi znakovi uključuju poteškoće pri stajanju na strani gdje je prisutna bol u kuku, poteškoće s navlačenjem čarapa ili cipela i poteškoće s rezanjem noktiju na nogama", rekao je Shah.

Foto: Shutterstock

Trik za provjeru problema s kukom

Ochiai je također rekao da postoji trik da vidite imate li problema s kukom.

"Legnite na leđa i uhvatite prednji dio koljena objema rukama i povucite to koljeno prema prsima. Neka netko slika kako bi uvidjeli koliko ste koljeno približili prsima. Zatim to ponovite s druge strane. Ako postoji značajna razlika, to nisu samo zategnuti mišići", objasnio je i dodao kako se riješiti bolova u kuku.

Foto: Shutterstock

Pored toga, važno je znati da je bol u leđima povezana s bolovima u kukovima pa je tako poboljšanje snage leđa može rasteretiti i ublažiti bolove u kukovima.

"Jačanje glutealnih mišića također je ključno za ublažavanje boli u kukovima. Ochiai je preporučio izvođenje vježbi poput istezanja tetive koljena (kao što je dodirivanje nožnih prstiju) i čučnjeva s tjelesnom težinom. Ne podcjenjujte moć istezanja. Shah je rekao da istezanje fleksora kuka, s istezanjem mobilnosti koljena i gležnja, može pomoći u postizanju potpunog, bezbolnog raspona pokreta.

Ovim metodama, u kombinaciji s posjetom liječniku radi detaljnije procjene, vaši će vam kukovi biti zahvalni.

