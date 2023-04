Bolesti srca i krvnih žila najčešće su bolesti u Hrvatskoj, a napadaju i mlade i stare.

Da bi srce moglo pumpati i imati normalan protok krvi, to mu omogućavaju četiri zalistka. Međutim, zbog različitih poremećaja oni stradaju i ne funkcioniraju pravilno.

Simptomi srčanih zalistaka

"Zalisci na srcu usmjeravaju krv i omogućavaju da se krv kreće u jednom pravcu, odnosno da se ne vraća u klijetke i pretklijetke nakon ispumpavanja", rekao je srpski kardiolog Marko Banović za RTS.

Brojna su oboljenja koja ih mogu pogoditi, od toga da počnu puštati krv da se vraća, ali i otežati ispumpavanje krvi iz srca.

"Oboljenja mogu biti urođena, posljedica reumatske groznice i, danas najčešći oblik, degenerativno oboljenje. Faktori rizika su ateroskleroza, povišen krvni tlak, pušenje, masnoće u krvi i šećer. Značajan je porast učestalosti degenerativnih oboljenja, što poprima epidemijske razmjere", ističe Banović.

Lijekovi ne pomažu

Prema njegovim riječima, urođene bolesti javljaju se kod mlađih pacijenata, dok degenerativna najčešće kod starijih. Proces degenerativnog obolijevanja zalistaka je dugotrajan i može trajati desetljećima. Zlatni standard otkrivanja problema na zaliscima je ultrazvuk srca, kojim se može točno procijeniti stanje.

Najčešći simptom je gušenje jer srce zbog oboljelih zalistaka mora puno brže i jače raditi da bi napunilo tijelo krvlju.

"To vam je kao kada imate automobil i umjesto na 900 obrtaja, on mora stalno raditi na tri ili pet tisuća. Svaki motor, od Fiata do Mercedesa će u nekom trenutku popustiti", objašnjava Banović, navodeći da simptomi mogu biti i nesvjestice, vrtoglavice, gubici svijesti, bol u grudima, aritmije.

Covid kao sistemska bolest također utječe i na srce tako što nanosi štetu unutarnjem sloju krvnih žila.

Što se liječenja tiče, Banović kaže da su zalisci prije svega mehanički problem te se tako moraju riješiti. Lijekovi, nažalost, ne pomažu puno. "Zalistak se popraviti ili zamijeniti i to operacijom na otvorenom srcu što je moguće manje invazivno, ali i bez otvaranja prsnog koša, već kroz prepone, slično kao i kada se stavlja stent", ističe Banović.