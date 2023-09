Od stvaranja umjetno inteligentnih verzija sebe do korištenja krvi mladih kako bi se zaustavilo starenje, bogataši na sve načine pokušavaju prevariti smrt, a Sun je popisao neke od njih

Umjetna inteligencija

Život bez kraja mogao bi uključivati umjetnu inteligenciju ili čak virtualnu verziju vas samih. Prošle godine, tvrtka po imenu Somnium Space otkrila je planove kako će ponuditi besmrtnost svojim korisnicima s novim načinom zvanim "Živi zauvijek".

Sudionici će morati pružiti veliku količinu podataka Somnium Spaceu i složiti se da će virtualna verzija njih samih živjeti u metaverzumu. Artur Sychov, izvršni direktor i osnivač Somnium Spacea, otkrio je Vicetu svoje planove za dodavanje načina "Živi zauvijek".

Rekao je: "Doslovno, ako umrem - a imam ove prikupljene podatke - ljudi mogu doći ili moja djeca mogu doći i mogu razgovarati sa mojim avatarom, sa mojim pokretima, sa mojim glasom. Srest ćete tu osobu. I možda prvih 10 minuta dok razgovarate s tom osobom, ne biste znali da je to zapravo AI. To je cilj."

Nanoroboti

Neki stručnjaci misle da bi nano-tehnologija mogla pomoći da izbjegnemo smrt. Ray Kurzweil je računalni znanstvenik koji je predviđao da će ljudi postati besmrtni do 2030. godine.

U svojoj knjizi "The Singularity Is Near", poznati futurist sugerira da ćemo imati tehnologiju koja će nam pomoći da ljudi žive vječno do 2030. godine. On misli da bi se ova tehnologija mogla pojaviti u obliku nanorobota koji mogu popravljati tijelo iznutra.

Krv mladih

Multi-milijunaš Bryan Johnson koristi krv svog sina Talmagea kako bi pokušao ostati mlad. 46-godišnji tehnološki mogul priznao je da troši milijune na tretmane koje se nadaju da će povratiti njegovu mladost i smanjiti medicinsku dob svojih organa.

Krv se uklanja se i kod Johnsona i kod njegovog sina, a zatim se pretvara u dijelove pomoću visokotehnološkog stroja. Krv se razdvaja na tekuću plazmu, crvene krvne stanice, bijele krvne stanice i trombocite. Svježa mješavina krvi zatim se ubrizgava u vene g. Johnsona.

