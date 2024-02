Britanska novinarka Viv Groskop za The Guardian je razgovarala s Olgom Mecking, autoricom knjige "Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing" o niksenu, nizozemskom trendu načina života.

Kad je riječ o niksenu, radi se o tome da ništa ne radimo, a ta riječ bi se mogla prevesti na hrvatski kao "nečinjenje". Mecking je objasnila da se ljudi inače muče kod definiranja niksena.

"Definicija koju koristim u knjizi je: ne raditi ništa, bez svrhe. Ne gledati film, ne gledati društvene mreže, ne čitati e-poštu. Uvijek imamo na umu nekakav ishod. Kad pripremamo obroke, mislimo: 'Ovo će mi jelo pomoći smršaviti ili će me učiniti zdravijim'. Ako idemo u šetnju, to mora biti barem 10 000 koraka. Tako gubimo tu zabavu samo jedenja ili hodanja. Dakle, radi se o neočekivanju ishoda", istaknula je.

"Nije bilo lako pronaći definiciju za niksen. Otkrila sam da bi bilo kakva stroga definicija natjerala ljude da se osjećaju krivima. Toliko ljudi mi kaže da se osjećaju krivima 'jer ne mogu ne raditi ništa'", dodala je.

Olgina knjiga izdana je prije nešto više od tri godine te je postala veliki hit. Došla je u pravo vrijeme na početku pandemije, a nakon nje je zaživio kult niksena. Prošlog mjeseca, David Lloyd Leisure, koji ima više od 100 fitness klubova u Ujedinjenom Kraljevstvu, objavio je da pokreće satove niksena kako bi pomogao ljudima da se "oslobode napetosti". Niksen nije inherentno nizozemski stil života, već je više reakcija na moderan život.

Niksen uspješno rješava burnout

Tema "izgaranja" najviše prevladava u Nizozemskoj. Prošle je godine objavljena studija Cigna Healthcare Vitality Study koju je provelo društvo za zdravstveno osiguranje koja se temeljila na 10.000 ispitanika na 12 tržišta diljem svijeta, uključujući SAD, Keniju, Kinu i pet europskih zemalja.

Nizozemska je bila prva. Iako 90 posto nizozemskih zaposlenika kaže da su doživjeli burnout, a 27 posto od njih osjećali su se umorno i iscrpljeno, oni su ipak bili najmanje pod stresom od svih zaposlenika u studiji.

Iako je 64 posto nizozemskih ispitanika doživjelo stres, to je znatno niže nego u Belgiji, gdje je ta brojka iznosila 81 posto. Ruud Wassen, direktor marketinga Cigne, objasnio je da su razine stresa visoke u cijeloj Europi nakon pandemije i Nizozemska je dosljedna tome.

Međutim, "nizozemski zaposlenici doživljavaju relativno manje stresa kada su u pitanju brige o troškovima života, osobnim financijama i neizvjesnosti oko budućnosti." Kad je, pak, riječ o glavnom razlogu stresa, Nizozemska je ista kao i druge zemlje, a on se doživljava zbog "previše posla".

Većina Nizozemaca se uspješno nose s burnoutom zahvaljujući niksenu. "Ne morate biti Nizozemac ili znati riječ 'niksen' da ne radite ništa. Možete jednostavno učiniti to. I nema načina da ništa na ne radite na pogrešan način", istaknula je Groskop.