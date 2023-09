Improvizirano tetoviranje ili piercing u inozemstvu moglo je mnoge izložiti smrtonosnom virusu, koji može uzrokovati štetu opasnu po život ako se ne liječi.

Ugroženi su i oni koji su imali stomatološke zahvate i estetske operacije u klinikama u inozemstvu, kao i oni koji su zbog nesreća i ozljeda prisiljeni neplanirano odlaziti u bolnicu, upozoravaju zdravstveni stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Širenje hepatitisa C

Zdravstveni stručnjaci opisuju hepatitis C kao 'tempiranu bombu u tijelu', budući da inficira jetru i može rezultirati zatajenjem jetre ili rakom jetre.

Brojke zdravstvene tvrtke sada sugeriraju da bi više oko 30.000 ljudi starijih od 18 godina moglo živjeti s nedijagnosticiranim hepatitisom C, zbog nesterilizirane opreme i nedostatka higijenskih mjera na klinikama u inozemstvu.

Ovaj virus se prenosi krvlju, što znači da se može prenijeti tragovima krvi u kontaminiranim bolničkim okruženjima ili salonima za tetoviranje. Moguće je živjeti s tim nesvjesno godinama ili desetljećima, budući da neće uzrokovati vidljive simptome sve dok jetra ne bude 'značajno oštećena'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dijagnosticiranje i liječenje hepatitisa C

Zdravstveni stručnjaci sada pozivaju ljude koji su zabrinuti da bi mogli imati hepatitis C - da se pregledaju jer se infekcija mogla dogoditi prije mnogo godina. Test krvi može potvrditi imate li infekciju. Također se možete testirati kod svog liječnika opće prakse ili klinike za seksualno zdravlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rano dijagnosticiranje i liječenje hepatitisa C može spriječiti ili ograničiti oštećenje vaše jetre, istovremeno osiguravajući da ne prenosite infekciju na druge ljude. Dr. Vanessa Apea rekla je: "Ako ste pozitivni na testu, liječenje je iznimno sigurno i učinkovito, a možete se izliječiti jednostavnom kurom tableta. Poboljšanje unosa ključno je za eliminaciju hepatitisa C kao glavnog javnozdravstvenog problema."

Dobio hepatitis u bolnici

"Bio sam na odmoru. Nisam očekivao da ću se vratiti s hepatitisom C", rekao je 55-godišnji Mo Goolamallee iz Londona, kojem je ove godine dijagnosticiran hepatitis C, a zarazio se kada je imao samo 20 godina nakon što mu je bila potrebna hitna medicinska pomoć dok je bio na odmoru u Šri Lanki nakon nesreće na motoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad idete na odmor - želite se zabaviti. Nije mi palo na pamet da bih se mogao vratiti s hepatitisom C. Moja nesreća bila je jedna od tih stvari. Nisam o tome razmišljao godinama i nikada nisam imao nikakve simptome", rekao je Mo.

Bio je šokiran nakon posjete bolnici u siječnju nakon nesreće u teretani jer mu je otkriveno da ima hepatitis C. "Volio bih da sam tada znao za rizik od hepatitisa C zbog liječenja u inozemstvu. Ljudi jednostavno ne znaju što je virus i sve načine na koje ga možete dobiti. Moramo informirati više ljudi o virusu i natjerati ih što više na testiranje", poručio je Mo, piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Klinika Fran Mihaljević dobila najmoderniju ljekarnu: Jeidna opskrbljuje lijekove bolesnicima s HIV-om i hepatitisom