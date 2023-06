40 mladih koji su mlađi od 19 godina, primljeni su u bolnicu tijekom prošle godine zbog ilegalne prodaje cigareta. Među njima je bilo 15 djece u dobi od devet godina ili manje - u odnosu na 12 prošle godine i samo dvoje godinu prije za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pedijatar Andy Bush rekao je za Sky News da je pušenje štetno za djecu te je dodao: "Ako tinejdžer počne pušiti cigarete, ono najgore što će mu se dogodit će biti to da će biti bolestan i da će povratiti, ali zbog akutne uporabe e-cigareta mogu završiti u bolnici, na intenzivnoj njezi, dobiti krvarenje pluća, imati kolaps pluća te im se pluća mogu napuniti masnoćom."

Širenje epidemije

Iz Royal College of Paediatrics and Child Health, rekli su da problem brzo postaje epidemija. Glasnogovornik je rekao: "E-cigarete nisu bezrizičan proizvod i mogu izazvati jednaku ovisnost, ako ne i veću od tradicionalnih cigareta." Voditeljica NHS-a Amanda Pritchard, rekla je da su brojke vrlo zabrinjavajuće te je dodala: "Mnogim mladim ljudima ovo može izgledati bezopasno zbog privlačnih okusa. Najmanje dvoje 10-godišnjaka je pušilo u jednom trenutku, ali njihova uporaba može dovesti do oštećenja pluća, stoga je jako važno da ovo suzbijemo u korijenu. Moramo držati mlade izvan bolnica i spriječiti buduće zdravstvene probleme."

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Rishi Sunak, prošli mjesec je najavio nove planove za suzbijanje ilegalne prodaje e-cigareta djeci - uključujući projekt vrijedan 3,5 milijuna eura.

Povodom toga je rekao: "Duboko sam zabrinut zbog naglog porasta broja djece koja puše cigarete i šokiran sam izvješćima o nezakonitim cigaretama koje sadrže olovo koje dolazi u ruke školaraca. Marketing i ilegalna prodaja e-cigareta djeci potpuno je neprihvatljivo i učinit ću sve što je u mojoj moći da zauvijek okončam tu praksu", piše The Sun.

