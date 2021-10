Istraživanje HZJZ-a i KBC-a Zagreb pokazuje da je, za razliku od starijih bolesnika s hipertenzijom i dijabetesom koji su češće imali težu kliničku sliku covida-19 i veću smrtnost, vrlo mali broj bolesnika na dijalizi razvijao tešku kliničku sliku, pa ni smrtnost nije bila visoka.

Rezultati su pokazali da bolesnici na dijalizi imaju slabiju efikasnost imunološkog sustava zbog simptoma svoje bubrežne bolesti te stoga nemaju odgovor na cjepivo kao opća populacija, no istodobno je to vjerojatni razlog zašto nisu u velikoj većini razvijali tešku kliničku sliku kada su bili pozitivni na covid-19, pokazalo je istraživanje "Imunost na covid-19 virus nakon procjepljivanja u bolesnika u kroničnom programu hemodijalize" koje su vodili Ranko Stevanović i Tatjana Vilibić Čavlek iz HZJZ-a te Vedran Premužić iz KBC-a Zagreb.

Asimptomatske infekcije

Vrlo visoki udio bolesnika na dijalizi imao je asimptomatsku infekciju, do njih 40 posto, što je dodatno otežavalo detekciju pozitivnih, a istodobno i olakšavalo širenje virusa.

Istraživanja na procijepljenim dijaliziranim bolesnicima prikupljena do 1. srpnja ove godine, pokazala su rapidniji pad protutijela na covid-19 u odnosu na procijepljenu opću populaciju, no istovremeno su protutijela nakon cijepljenja bila prisutna i do sedam mjeseci.

Točan mehanizam odstupanja serologije nakon cijepljenja u dijaliziranih bolesnika u odnosu na opću populaciju nije poznat, a jedan od mogućih razloga je hipoimuni odgovor dijaliziranih bolesnika na infekciju.

Slabiji imunitet

Istraživanje je započeto u ožujku ove godine u organizaciji HZJZ (Službe za mikrobiologiju i Službe za javno zdravstvo) i KBC Zagreb, (Klinike za unutarnje bolesti, Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju) te su uključeni centri za dijalizu KBC Zagreb, KBC Sestre Milosrdnice i KB Dubrava.

Analizirali smo serološke nalaze u ukupno 224 dijalizirana bolesnika iz triju dijaliznih centara od kojih je 180 bilo procijepljeno, 32 bolesnika su preboljela infekciju, a 12 bolesnika bilo je necijepljeno. U kontrolnoj skupini bila su 123 ispitanika od kojih je 110 procijepljeno, 9 ih je preboljelo bolest a 4 ispitanika bilo je necijepljeno, navodi se u istraživanju.

Od 180 cijepljenih dijaliznih bolesnika, 66 (36.6 posto) bolesnika je bilo pozitivno, točnije imalo je zadovoljavajuću razinu protutijela nakon cijepljenja, 36 (20 posto) bolesnika bilo je granično, a čak 78 (43.3 posto) bolesnika bilo je negativno. Ukupan postotak graničnih i negativnih bolesnika je bio 63.3 posto.

Od 110 cijepljenih kontrolnih ispitanika, 66 (60 posto) ispitanika bilo je pozitivno, točnije imalo je zadovoljavajuć titar protutijela nakon cijepljenja, 20 (18 posto) bilo je granično, a samo 24 (22 posto) ispitanika bilo je negativno. Ukupan postotak graničnih i negativnih ispitanika bio je 40 posto.