Mnogi liječnici su više puta upozoravali da se antibiotici ne uzimaju na vlastitu ruku.

Dok nas liječnici pokušavaju odviknuti od ove navike, pojavio se novi trend koji je zaludio mnoge korisnike društvenih mreža. U centru pažnje su uglavnom žene koje primaju infuzije, našminkane i dotjerane, a nisu bolesne.

Liječnici zabrinuti zbog novog trenda

Liječnici su zabrinuti zbog ovakvih korištenja vitaminskih infuzija jer ljudi misle da će tako ublažiti sve moguće tegobe; od kroničnog umora, nedostatka snage, loše koncentracije, do jačanja imuniteta nakon preležanog virusa. Ako ste spremni platiti više tisuća eura za jednu, trebate samo izabrati vrstu - za bolji imunitet, energiju, ljepotu pa čak i protiv starenja. Lijepo zvuči, ali liječnici upozoravaju da se s time ne treba igrati.

"Nikako se ne treba dozvoliti da se to radi na vlastiti zahtjev, da to bude način rješavanja nebitnih stvari, da biste se bolje osjećali. Neke infuzije sadrže kalij koji zaustavlja srce u dijastoli. Dakle, to nije nešto što trebate primiti osim ako niste izgubili kalij", rekla je liječnica Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Srbiji.

I Maja Šuput je primala infuziju prije nastupa

Mayersovi kokteli predstavljaju intravensku terapiju različitim kombinacijama vitamina, minerala i elektrolita. U svijetu su vitaminske infuzije jako popularne, ali i u našoj državi. Pjevačica i voditeljica Maja Šuput je također na Instagramu svojevremeno objavljivala fotografije s vitaminskom infuzijom koju je primala prije koncerata.

Osnovni oblici imaju male količine vitamina C i B kompleksa, kalija i kalcija. Međutim, prije nego što se odlučite investirati u takav tretman, morate na pregled kod odabranog liječnika da vam kaže koje analize prije infuzije morate napraviti.

"Morate voditi računa o elektrolitima, natriju, kaliju, kalciju, magneziju i o stanju bubrega. Provjerava se urea, kreatinin i to su ozbiljne analize koje nestručna osoba ne može napraviti. Neželjena djelovanja su česta, flebitis, infekcija i plućna embolija. Davanje infuzije bez jasne indikacije je kockanje sa zdravljem", upozorio je liječnik Radan Stojanović s Medicinskog fakulteta u Srbiji, prenosi Alo.