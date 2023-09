Maline su mnogima omiljeno ljetno voće zbog svog slatkog okusa, no jeste li znali da su izuzetno zdrave i da posjeduju brojna blagotvorna svojstva? Također, odličan su izbor za one koji žele smršavjeti, budući da 100 grama ovog voća sadrži samo 53 kalorije, što znači da jedna malina ima samo jednu kaloriju.

One su iznimno bogate vlaknima koja su nužna za zdravu probavu. Konzumiranjem samo šalice malina unesete 8 grama vlakana, što čini čak 32 posto dnevne potrebe vašeg tijela. Vlakna pomažu u eliminaciji toksina iz organizma te su ključna za održavanje zdravlja crijeva i smanjenje upala.

Osim toga, one obiluju vitaminom C i sadrže značajne količine mangana, vitamina K, željeza, fosfora, magnezija, kalija, bakra, kalcija, cinka, te vitamina E, A i B6. Vitamin C je moćan antioksidans, a 100 grama malina pruža čak 44 posto preporučene dnevne količine ovog vitamina.

Maline su jedno od voća koje sadrži minimalnu količinu šećera. Jedna šalica ovog svježeg voća ima samo 5 grama šećera, što ih čini odličnim izborom i za osobe s dijabetesom. Kao usporedba, srednje velika jabuka sadrži oko dvadeset grama šećera.

Poznavanje brojnih pozitivnih svojstava malina potvrđuje i činjenica da su ih naši preci koristili u narodnoj medicini kao pomoć kod različitih tegoba. Maline su se primjenjivale kao diuretik, za ublažavanje proljeva, menstrualnih problema, kožnih infekcija, infekcija bubrega i mokraćnih kanala, te kod problema s viškom kilograma.