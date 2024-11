Hrvatski liječnici otkrili glavne 'ubojice' muškaraca: 'Ako piškite i vidite ovo, trk k doktoru!'

Movember je postao globalno poznati pokret u mjesecu studenom, koji prepoznajemo po muškarcima koji puštaju brkove. Ova tradicionalna inicijativa s fokusom na muško zdravlje započela je u Australiji 2003., brzo se proširila diljem svijeta, postavši simbolom podizanja svijesti o zdravstvenim izazovima s kojima se suočavaju muškarci. Premda se uglavnom govori o temama kao što su zdravlje prostate i testira, glavni ciljevi Movember-a su edukacija muškaraca o važnosti brige o vlastitom zdravlju te poticanje na obavljanje redovitih pregleda.

Movember stvara priliku da se potakne razgovor o značaju prevencije i podizanja svijesti o bolestima koje su često tabu tema. Osim teme očuvanja muškog zdravlja u cjelini, bolesti o kojima se želi podići svijest tijekom Movembera su rak prostate, pluća, debelog crijeva i testisa te poteškoće s mentalnim zdravljem, koje primarno uključuju depresiju i anksioznost. Jednako tako važno je progovarati i o porastu nezaraznih kroničnih bolesti u muškoj populaciji kao što su šećerna bolest, visoki krvni tlak i dišne bolesti, a pandemija COVID-a nažalost je pokazala i da su ishodi bili nešto lošiji kod muškaraca.

Upravo radi nesklonosti muške populacije da bude otvorenija o problemima muškog zdravlja prilikom druženja, Liga i Health Hub su prepoznali potencijal ranije pokrenute, izvrsne kampanje „Za čin života“ projekta Lige, Kotányi i Affidea Hrvatska za podizanje svijesti o raku dojke.

Hrvatska liga protiv raka i think tank za zdravstvo Health Hub su zajednički uz podršku partnera Kotanyi Hrvatska i Affidea Hrvatska organizirali policy panel „MOVE ON MOVEMBER – Pokrenite se tijekom Movembera!“ sa ciljem da se integrirano pristupi osvještavanju izazova u muškom zdravlju te što bržem i konkretnijem prijedlogu rješenja kako unaprijediti zdravstvenu pismenost i ishode liječenja, na dobrobit spašavanja života, boljih kliničkih rezultata i što kvalitetnijeg života oboljelih od najčešćih „muških“ bolesti u Hrvatskoj.

Glavni 'ubojice' muškaraca

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kardiovaskularne bolesti ubijaju 10 000 ljudi u europskoj regiji SZO svaki dan, pri čemu muškarci umiru češće nego žene. WHO također navodi kako se 86% svih smrtnih slučajeva muškaraca može pripisati nezaraznim kroničnim bolestima i ozljedama. Glavni uzroci smrtnosti su kardiovaskularne bolesti (KVB), karcinomi, šećerna bolest i bolesti dišnog sustava. Kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok preuranjene smrtnosti muškaraca (između 30 i 70 godina) u Europi, a ozljede su drugi vodeći uzrok prerane smrti muškaraca u regiji i glavni uzrok smrti kod muških osoba u dobi između 5 do 19 godina. Također, muškarci imaju nezdraviju praksu pušenja i negativnije prehrambene obrasce, ozbiljnije navike konzumacije alkohola te veći postotak ozljeda.

WHO navodi kako muškarci rjeđe odlaze liječniku od žena, „prijavljuju“ bolje subjektivno zdravlje i manje neispunjenih potreba za zdravstvenom skrbi te dobivaju više neformalne skrbi. Razlozi ovih razlika su složeni i potrebna su daljnja istraživanja kako bi se istražile zdravstvene potrebe muškaraca i ponašanje usmjereno na zdravlje. Ozbiljni emocionalni problemi i simptomi depresije često ostaju nedijagnosticiran kod muškaraca a neprepoznavanje problema s mentalnim zdravljem pridonosi znatno većem postotku suicida kod muškaraca.

Navedena statistika potaknula je Ligu i Health Hub da tijekom Movembera „pokrenu“ muškarce da „začine“ razgovore o zdravlju prilikom zajedničkog druženja i prevladaju strah od zdravstvenih tema koje im mogu na vrijeme spasiti „čin“ života Svi partneri i nicijative odlučili su ovom prigodom i tijekom Movembera „začiniti“ muške razgovore uz steakove i chefa Ivana Pažanina, druženje s našim proslavljenim sportašima Jerkom Lekom i Goranom Špremom, te prigodnim PubQuiz-om o muškom zdravlju uz koktele. Događaj su podržali ravnateljica Zaklade Hrvatska za djecu Vlade RH Renata Gubić, ravnateljica Škole narodnog zdravlja prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, poznati sportski novinar i podcaster Milan Stjelja, poznati spiker Željko Tomac i dr. „Svijest o kvalitetnoj i zdravoj prehrani je nešto što trebamo promicati u društvu od rane dobi, pa tako i kod muške populacije, kako bi iskoristili sve blagodati namirnica poput antioksidansa koji mogu pomoći u prevenciji bolesti. Ali također, iskoristite one momente druženja uz dobru hranu i popričajte o problemima koji vas muče sa zdravljem, jer vam neki savjet može biti od neizmjerne pomoći i uputiti vas na vrijeme

liječniku“, istaknuo je naš poznati chef Ivan Pažanin.

„Sportaši su navikli na redovite sistematske preglede, ali i nakon sportske karijere važno je brinuti se o svome zdravlju. Trebamo kao muškarci stvoriti kulturu dijaloga o zdravlju već od školskih i sportskih klupa, te educirati našu djecu da se ne suzdržavaju dijeliti svoje probleme ili tražiti savjet o psihofizičkom zdravlju. Jednako to vrijedi i za sve muškarce neovisno o životnoj dobi“, složili su se naši proslavljeni nogometaš Jerko Leko i rukometaš Goran Šprem koji su vrlo aktivni kao ambasadori zdravlja.

„Iako je karcinom danas u visokom postotku izlječiv, mnogi još uvijek ne koriste priliku da obave čak i besplatne preventivne preglede. Pravovremena dijagnostika ključna je za izlječenje,“ naglašava prof. dr. sc.Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka, ponosan na kontinuitet i univerzalnost projekta 'Za čin života' za važne teme ženskog i muškog zdravlja.

Rak prostate najčešći kod muškaraca

„Muškarci su prirodno zatvoreniji komunicirati o svom zdravstvenom stanju“, istaknuo je prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, specijalist obiteljske medicine sa Škole narodnog zdravlja. Istraživanje u Danskoj otkrilo je kako se svega jedan od pet muškaraca u dobi od 25 do 39 godina osjeća ugodno razgovarajući o svojim emocijama i zdravstvenim problemima sa svojim liječnikom obiteljske medicine. Ova nevoljkost obično je povezana s društvenim tabuima i stigmama specifičnim za muškarce, koji se često zanemaruju pri osmišljavanju pri kreiranju procesa liječenja. Ovaj je propust zabrinjavajući obzirom na to da su muškarci suočeni s nerazmjernim teretom bolesti poput raka prostate, koji se može spriječiti i liječiti, osobito ako se rano otkrije.

Predsjednik Hrvatskog urološkog društva HLZ-a, prof. dr. sc. Igor Tomašković, spec. urologije i subspec. urološke onkologije s Klinike za urologiju KBC Sestre milosrdnice istaknuo je kako je „rak prostate vodeći rak „ubojica“ koji odnosi živote muškaraca u sjevernoj i zapadnoj Europi, a ujedno je najčešći rak kod muškaraca u Europi sa značajnim posljedicama na zdravstvene sustave. Svake godine oko 450 000 muškaraca u Europi oboli od raka prostate, a zakašnjela dijagnoza može dovesti do viših stadija metastatske bolesti, što utječe na visoku stopu smrtnosti i dugotrajan negativni utjecaj na kvalitetu života.

Dolazak u kasnijem stadiju je nažalost učestali problem za Hrvatsku, stoga je važno biti dio ovakvih kampanja ali i cijele godine poticati muškarce da se odazovu na preglede, posebice sada kada su u RH krenuli i preventivni zdravstveni pregledi uz pilot nacionalnog programa za rano otkrivanje raka prostate.“ Dr. Verica Štikovac Ranković, spec. interne medicine iz Poliklinike Affidea Sveti Rok istaknula je važnost redovite kontrole vlastitog zdravlja za muškarce osobito uz PSA, uz napomenu kako pacijenti trebaju biti informirani i o lažno pozitivnim rezultatima i dobroj pripremi prije odlaska na određivanje PSA. „Svaki muškarac mlađi od 40 godina trebao bi učiniti urološki pregled, a pregled prostate potrebno je učiniti nakon navršenih 40 godina (zbog otkrivanja mogućeg raka prostate). Također ukoliko zamijete krv u mokraći bez simptoma trebju se odmah javiti urologu zbog otkrivanja uzroka krvarenja, kao i svaki muškarac koji je napipao na testisima novotvorevinu tj. kvržicu, osobito kod mlađih dobnih skupina.“

Razgovori koji spašavaju glavu

Predstavnici Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate istaknuli su svoje napore u povećanju svijesti o raku prostate, s posebnim naglaskom na mogućnosti prevencije i pravovremenog dijagnosticiranja. Ističu značaj redovitih pregleda jer upravo rani odaziv na pretrage može omogućiti otkrivanje raka prostate u ranijoj fazi bolesti, kada su šanse za uspješno liječenje znatno veće, no također je važna dostupnost inovacija poput moderne dijagnostike, robotske kirurgije kao i radiofarmaceutika u uznapredovalim stadijima bolesti. „Nakon što smo kampanjom "Za čin života" usmjerili pažnju ka ženama oboljelima od raka dojke, uz naglasak da i svakodnevne aktivnosti poput druženja i pripremanja hrane mogu potaknuti razgovore koji će nekome spasiti glavu, nastavljamo svoju misiju "Za čin života" usmjerenu na muško zdravlje tijekom Movembera.

Ponekad i male stvari, poput začina, mogu zaista pozitivno promijeniti tijek našeg života, u doslovnom i prenesenom značenju- možemo uz pripravu izvrsno začinjenih obroka okupljati prijatelje,otvarati životno važne priče i začiniti ih s detaljima koje smo se bojali otkriti ali koji mogu sačuvati naše živote kao i kvalitetu života. Zato smo partneri Health Hubu i Ligi protiv raka u ovoj inicijativi tijekom studenog- "ne bojmo se začiniti razgovore", istaknula je Maja Radoš iz Kotanyi Hrvatska.

Marijana Pašalić iz Affidea Hrvatska nadodala je: „Naš cilj je biti dostupni tamo gdje nas pacijenti najviše trebaju, pružajući visokokvalitetnu skrb koja je sigurna, brza i pouzdana. Znajući gdje i muškarci pričaju o zdravlju, prilikom ovakvih okupljanja, željeli smo dati vjetar u leđa ovoj inicijativi i tijekom studenog i poslati poruku muškarcima diljem Hrvatske- "Ne bojte se začiniti razgovore koji Vas na vrijeme mogu poslati liječniku i spasiti Vam život!".

Anita Bujanić iz Health Hub-a je prilikom vođenja panela istaknula: “Svjesni činjenice kako muškarci još uvijek oklijevaju razgovarati o temama kao što su zdravlje prostate, testisa, erektilna disfunkcija ili mentalno zdravlje, smatrajući se tabuom današnjeg društva, kao think tank želimo podržati izvrsnu inicijativu "Za čin života" i podržati njihove korake u promicanju zdravstvenog prosvjećivanja i prevencije bolesti. Vrlo često zdravstvena struka savjetuje da udruge oboljelih od raka prostate slijede primjere udruga žena oboljelih od raka u osvještavanju javnosti i destigmatizaciji važnih tema. Seksualno zdravlje i kvaliteta života muškaraca povezani uz prostatu, testise, erektilnu disfunkciju i mentalno zdravlje, zaista su višeznačajno sadržani u sloganu kampanje "Za čin života", jer osim što rano otkrivanje raka prostate ili testisa spašavaju živote, mogu pravovremeno očuvati ili vratiti narušeno seksualno zdravlje koje je vrlo važno za kvalitetu života muškaraca. Ponekad i male stvari, poput začina, mogu pozitivno promijeniti tijek života muškaraca (i žena), u doslovnom i prenesenom značenju- možemo uz pripravu izvrsno začinjenih obroka okupljati prijatelje, otvarati životno važne priče i začiniti ih s detaljima koje smo se bojali otkriti ali koji mogu sačuvati naše živote kao i kvalitetu života.“

