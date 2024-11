Mladi sve više oboljevaju od ubojite vrste raka. Liječnici imaju teoriju: 'Ovo može biti uzrok'

Liječnici misle da su razriješili misterij porasta raka debelog crijeva kod mladih ljudi.

Riječ je o zabrinjavajućem trendu koji zbunjuje liječnike. Studije su pokazale da su slučajevi smrtonosne bolesti porasli za 52 posto kod dobne skupine između 25 i 49 godina. Kako javlja Daily Mail, vodeći svjetski stručnjaci za zdravlje crijeva dali su svoja potencijalna objašnjenja.

Možda najviše zabrinjava ideja koju je iznijela doktorica Michelle Hughes, gastroenterologinja s Yalea. Ona smatra da bi porast mogao biti rezultat sve veće upotrebe mikroskopskih kemikalija koje se nalaze u svakodnevnim predmetima, poput posuda za hranu do voća i povrća. Te su tvari u medicini poznate kao kemikalije koje ometaju endokrin. "To su male čestice u zraku i kemijski zagađivači koji remete zdravu ravnotežu bakterija u našim crijevima. To bi moglo uzrokovati upalu i stres koji mogu dovesti do raka", objašnjava Hughes.

Strah od pesticida

Primjer kemikalije koja remeti endokrinu i zbog koje su stručnjaci sve zabrinutiji su pesticidi, tvari koje se koriste u proizvodnji voća i povrća. Jedna studija, objavljena u časopisu Frontiers in Cancer and Society, sugerira da bi izlaganje poljoprivrednim pesticidima moglo biti jednako lošte kao i duhanski dim u smislu povećanja rizika od određenih vrsta raka.

Istraživači sa Sveučilišta Rocky Vista u Coloradu proučavali su 69 različitih pesticida i otkrili da su područja s velikom poljoprivrednom proizvodnjom i izloženošću pesticidima povezana s povećanom pojavnošću raka crijeva. Ipak, treba naglasiti da su istraživači samo naglašavaju povezanost pesticida i raka te ne postoje dokazi da ga oni uzrokuju.

Vodeći svjetski stručnjaci također sugeriraju da je porast slučajeva raka rezultat loše prehrane. Velike količine ultraprerađene hrane (UPF), poput slatkih pića, čipsa i slatkiša, povećava rizik od nekoliko vrsta raka. Osim što prehrana puna UPF-a i povećava rizik od raka, toj hrani također nedostaju vlakna koja su vitalna za zdravlje probavnog sustava.

