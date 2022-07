Natasha Coates iz Nottinghama pati od rijetkog poremećaja, što znači da svakodnevno pati od svrbeža, oteklina i migrena, a bila je i hospitalizirana više od 500 puta.

Rijedak poremećaj

Imunološki poremećaj naziva sindrom aktivacije mastocita (MCAS) uzrokuje ekstremne alergijske reakcije u Natashinom tijelu, koje mogu izazvati bilo što jednostavno poput znojenja ili smijeha. Okidači se mogu razlikovati od osobe do osobe, ovisno o težini njihovog stanja i mogu se mijenjati tijekom vremena, ali za gimnastičarku postoji toliko puno okidača da nikad ne zna odakle dolazi njezina sljedeća reakcija.

Natasha je imala svoj prvi anafilaktički šok s 18 godina, kada su joj rekli da je to reakcija koja se događa jednom u životu, ali osam godina kasnije još uvijek mora spavati sa svojim EpiPen-om pored sebe i obučavati sve svoje prijatelje kako ga koristiti.

“Održavanje sebe na životu je posao s punim radnim vremenom”, rekla je 27-godišnjakinja za Mirror. Dodala je da je planirala vlastiti sprovod s 20 jer se osjeća kao "tempirana bomba".

Natasha je za novine rekla da je umalo umrla u noćnom izlasku s prijateljima prije nekoliko godina nakon što je pala u anafilaktički šok od napadaja smijeha. Kad joj kosa naraste, na tjemenu joj se pojave bolni mjehuri i opekline, a čak i kad plače, suze joj uzrokuju crveni osip po licu.

Razne alergije

Rekla je da određene namirnice mogu biti dobre jedan dan, a sljedeći je gotovo ubiti.

"Alergična sam na snažne emocije," rekla je Natasha, "Svaka promjena statusa mog tijela; bilo da se smijem, plačem, da sam tužna ili pod stresom, može izazvati kemijsku reakciju. To se događa gotovo svaki dan i bila sam hospitalizirana više od 500 puta. Kada osjetim da počinje, uzrujam se i pokušam to potisnuti, inače ću imati goru reakciju. To je začarani krug", rekla je.

Zatim je dodala: "Alergična sam na sprejeve za tijelo, proizvode za čišćenje i mirisne svijeće. Hranjenje je još uvijek pomalo poput ruskog ruleta. Hrana koja je danas dobra, mogla bi mi sutra izazvati alergijsku reakciju."

U strahu za svoj život

Gimnastičarka se godinama bori s bizarnim stanjem i živi u strahu od svoje sljedeće reakcije. Nakon prvog anafilaktičkog šoka bila je prestravljena.

Rekla je: "Bilo je to moderno mučenje i više nego zastrašujuće jer nikad nisam znala što će sljedeće izazvati reakciju. Liječnici su bili jednako zbunjeni kao i ja." Ali tijekom zastrašujuće bolesti i bezbrojnih odlazaka u bolnicu, Natasha je morala naučiti živjeti s tim stanjem.

Rekla je: "Svi moji prijatelji i obitelj obučeni su za EpiPen. To je zastrašujuće za moju obitelj, pitam se koja će reakcija biti moja posljednja. Osjećam se kao tempirana bomba. Morala sam prihvatiti da bi me ovo stanje moglo ubiti, ali preuzela sam malo kontrole kada sam planirala svoj pogreb s 20 godina. Znam da to nije normalno, ali budući da sam organizirana, znam da imam pjesmu Beyoncé!"

Dodala je: "Ponekad moram izbjegavati društvene situacije. Idem na princip rizik naspram nagrade. Unaprijed proučavam jelovnike, uzimam dodatne lijekove i nadam se najboljem. Moram znati gdje je najbliža bolnica, da imam svoj plan njege i dovoljno lijekova."

Unatoč svakodnevnim zahtjevima da se zaštiti, hrabra mlada žena kaže da njezino stanje neće stati na put njezinoj strasti, gimnastici. Natasha je elitna gimnastičarka za osobe s invaliditetom, natjecala se na Britanskom prvenstvu za osobe s invaliditetom i bila je prva na ljestvici u Ujedinjenom Kraljevstvu. Gimnastikom se bavi od svoje osme godine rekreativno, ali se nakon razvoja bolesti počela natjecati sa sportašima s invaliditetom.

"Alergijske reakcije će se dogoditi u svakom slučaju, čak i ako sjedim kod kuće i ne radim ništa pa bih mogla biti vani i živjeti svoj život. Mogu se nositi sa svime, ali dopušteno mi je imati loše dane. Nema smisla pretvarati se da je to u redu jer meni to nije u redu. Da mogu škljocati prstima i biti izliječena, učinila bih to istog trenutka. Održavanje sebe na životu je posao s punim radnim vremenom", zaključila je, piše TheSun.