Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 9. veljače ove godine jednom tjednom šalje između 5 i 10 posto pozitivnih uzoraka koronavirusa na na sekvencioniranje u njemački laboratorij Eurofins. Od pristiglih uzoraka najviše ih je bilo s britanskim sojem, dok je prisustvo delta varijante poznate kao "indijski soj" pronađeno u tri uzorka iz Međimurske županije te kod osam uzoraka iz Šibensko-kninske županije.

Delta varijanta koronavirusa, poznata i kao B.1.617.2, prvi je put otkrivena u Indiji, ali se otad pojavila u više od 70 zemalja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Ova varijanta ne samo da se širi lakše od ranijih varijanti, već navodno može uzrokovati i ozbiljniju bolest, što posebno zabrinjava necijepljene osobe i one koji imaju slabiji imunološki odgovor na virus, piše Healthline.

Koje simptome uzrokuje delta varijanta?

Liječnici u Kini su otkrili da se delta varijanta širi cijelom zemljom, ljudi imaju drugačije i teže simptome nego što je ranije to bio slučaj u pandemiji, izvještava The New York Times.

Groznice su česte. Razina virusa u tijelu raste više nego što je prethodno viđeno tijekom pandemije. I sve više ljudi postaje teško bolesno u roku od 3 ili 4 dana.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje delta varijanta čini 91 posto novih slučajeva, jedno je istraživanje pokazalo da su najčešće prijavljeni simptomi glavobolja, grlobolja i curenje iz nosa.

Za mlađe ljude simptomi mogu biti poput prehlade. No, i dalje mogu proširiti virus na druge kojima prijeti ozbiljna bolest, uključujući one koji još nisu potpuno cijepljeni. Čak i ljudi s asimptomatskom infekcijom virus mogu prenijeti na druge.

Koliko je zarazna delta varijanta?

Sjedinjene Države i Velika Britanija u potpunosti su cijepili oko 43 posto svoje populacije. No, kako je delta inačica posljednjih tjedana sve češća u Ujedinjenom Kraljevstvu, u zemlji je zabilježen porast slučajeva COVID-19.

Sličan skok u slučajevima zabilježen je u Indiji dok se širila delta inačica. Stručnjaci kažu da je to zbog toga što je ova varijanta prenosivija.

Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je proteklog vikenda da je varijanta oko 40 posto prenosivija od varijante alpha koja je prije bila dominantna u zemlji, javlja BBC News.

Dr. Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, rekao je na brifingu Bijele kuće prošlog tjedna da studije podupiru ovu ideju. "Čini se da je prenosivost delta varijante veća od divljeg tipa", rekao je Fauci, misleći na izvorni soj virusa koji se pojavio na početku pandemije.

Koliko je ozbiljna bolest uzrokovana delta varijantom?

Rani dokazi sugeriraju da delta varijanta može povećati rizik od hospitalizacije u usporedbi s alpha varijantom, izvijestilo je 10. lipnja Public Health England (PHE). Jedna PHE-ova analiza više od 38.000 slučajeva COVID-19 u Engleskoj otkrila je da je vjerojatnost hospitalizacije osobe s delta varijantom bila 2,61 puta veća od onih s alpha varijantom.

Fauci je ponovio zabrinutost PHE-a zbog delta varijante, rekavši, "To može biti povezano s povećanom ozbiljnošću bolesti, poput rizika od hospitalizacije, u usporedbi s alfom."

PHE je također otkrio da su u nekim područjima gdje se delta varijanta povećavala, posjeti bolnicama i prijemi bili "uglavnom kod necijepljenih osoba". To sugerira da čak i uz ovu varijantu cjelovito cijepljenje nudi zaštitu od težih bolesti i hospitalizacije.

Cjepivo štiti i protiv delte

Za cjepivo s dvije doze, poput Pfizer-BioNTech ili Moderna-NIAID, potpuno je zaštita ostvarena najmanje 14 dana nakon druge doze. Za cjepivo s jednom injekcijom, poput Johnson & Johnson, puna zaštita je najmanje 14 dana nakon doze.

Postoje i drugi dokazi da cjepiva protiv koronavirusa djeluju protiv delta verzije. Studija objavljena 10. lipnja u časopisu Nature otkrila je da 20 ljudi koji su primili dvije doze cjepiva Pfizer–BioNTech imaju u krvi dovoljno antitijela da neutraliziraju nekoliko varijanti, uključujući deltu.

To sugerira da bi cjepivo pružilo odgovarajuću zaštitu protiv delta verzije, napisali su autori, iako kažu da su potrebne studije iz stvarnog svijeta da bi se to sa sigurnošću znalo. Druga istraživanja ističu važnost cjelovitog cijepljenja, posebno kada se delta varijanta široko širi u zajednici.