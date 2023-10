Za mnoge od nas, hladno pivo nakon dugog radnog dana ili tijekom ležernog druženja s prijateljima ugodan je ritual. Redakcija portala Eat This, Not That otkrila je što se zapravo događa s vašim tijelom ako pijenje piva postane svakodnevna navika.

Pivo, kao i svako alkoholno piće, može značajno utjecati na vaš organizam. I, kao i kod svake hrane ili pića, umjerenost je ključna za odgovorno uživanje u njemu. Dok neke studije pokazuju da umjerena konzumacija piva može ponuditi određene zdravstvene prednosti, poput jačanja zdravlja srca i osiguravanja esencijalnih hranjivih tvari, svakodnevno pijenje piva može dovesti do niza zdravstvenih problema.

Svakodnevna konzumacija piva ima brojne posljedice, od debljanja i problema s jetrom do poremećaja sna i dehidracije. Zato je bitno razumjeti kako ovaj omiljeni napitak djeluje na vaše tijelo i koje su potencijalne posljedice prekomjernog uživanja. Evo što se događa vašem tijelu ako svakodnevno pijete pivo!

Debljanje

Pivo je bogato praznim kalorijama, što pridonosi debljanju ako se konzumira svakodnevno. Prema studiji iz 2015. godine, te dodatne kalorije, posebno iz ugljikohidrata u pivu, mogu se brzo nagomilati. Debljanje može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući pretilost i s njom povezane komplikacije.

Dehidracija

Svakodnevna navika ispijanja piva može se činiti bezopasnom, ali može dovesti do dehidracije, zbog čega ćete se osjećati iscrpljeno. Alkohol je diuretik koji potiče vaše tijelo da izbaci više tekućine nego što je unosite. Istraživanja pokazuju da dehidracija može rezultirati glavoboljama, umorom, pretjeranom žeđi i letargijom.

Slab imunološki sustav

Istraživanje iz 2015. godine pokazalo je da pretjerana konzumacija alkohola može potisnuti imunološku funkciju, čineći vas osjetljivijima na infekcije. "Alkohol može oslabiti vaš imunološki sustav, čineći vas osjetljivijim na bolesti. To također može narušiti oporavak općenito, što dovodi do smanjene radne sposobnosti u teretani", upozorio je osobni trener Michael Masi.

Povećan rizik od bolesti jetre

Nije tajna da stalna dnevna konzumacija piva ugrožava vašu jetru. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), prekomjerni unos alkohola može s vremenom dovesti do upale jetre, bolesti masne jetre i ciroze. "Kronično pijenje može dovesti do masne jetre, hepatitisa ili ciroze. No, rizici za to mnogo su manji ako se pije umjereno", kaže Masi.

Poremećaji spavanja

Iako vas pivo u početku može učiniti pospanima, istraživanje kaže da alkohol ometa kvalitetu sna, što dovodi do čestih buđenja i nedostatka okrepljujućeg odmora. S vremenom to može rezultirati poremećajima spavanja i umorom tijekom dana.

Nedostaci hranjivih tvari

Alkohol može ometati apsorpciju esencijalnih vitamina i minerala, što dovodi do potencijalnog nedostatka hranjivih tvari. Konkretno, može spriječiti apsorpciju vitamina B, koji igraju ključnu ulogu u proizvodnji energije i cjelokupnom zdravlju.

Zdravstveni problemi kože

Alkohol dehidrira, a kronična dehidracija može dovesti do suhe kože koja se peruta. Osim toga, alkohol širi krvne žile, što može rezultirati crvenilom lica i pucanjem kapilara.

"S vremenom dehidracija može smanjiti elastičnost kože i pridonijeti razvoju bora. Osim toga, alkohol može ometati apsorpciju hranjivih tvari, uključujući esencijalne vitamine poput vitamina A i antioksidanse, koji su ključni za zdravlje kože. Nedostaci ovih hranjivih tvari mogu oslabiti sposobnost kože da se regenerira i zaštiti od stresora iz okoliša. Kod nekih pojedinaca alkohol također može pogoršati upalna stanja kože kao što je rozacea, što dovodi do pogoršanja i povećanog crvenila", rekao je Masi.

Nedostatak koordinacije

Dok vas jedno pivo može opustiti, više ovog pića može poremetiti vašu koordinaciju i motoričke sposobnosti. To može dovesti do slabijeg prosuđivanja, povećanog rizika od nesreća i mogućih ozljeda.

"Alkohol utječe na vaše motoričke sposobnosti i vrijeme reakcije. Ovisno o vašoj toleranciji i količini koju pijete, možete se izložiti riziku od ozljeda ili loše izvedbe s fizičkim naporima", pojasnio je Masi.

Disregulacija šećera u krvi

Prema studiji iz 2015. godine objavljenoj u časopisu Biomolecules, redovita konzumacija piva može utjecati na razinu šećera u krvi, što dovodi do potencijalnih problema poput inzulinske rezistencije i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2. To je zato što sadržaj šećera u nekim vrstama piva, zajedno s učincima alkohola na regulaciju inzulina, može poremetiti sposobnost vašeg tijela da učinkovito upravlja šećerom u krvi.

Povećan rizik od raka

Prema Nacionalnom institutu za rak, svakodnevna konzumacija piva povećava rizik od određenih vrsta raka, uključujući rak usta, grla i jednjaka. Etanol u pivu može oštetiti stanice koje oblažu ta područja, povećavajući osjetljivost na razvoj raka.