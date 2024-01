"Prva pomoć je osmišljena tako da je svima dostupna. Svi misle da prvu pomoć trebaju pružiti zdravstveni radnici, a zapravo je svatko od nas treba znati pružiti", rekla je u emisiji "150 minuta" na Prvoj TV Bojana Banjević.

Što prvo napraviti kod prijeloma na skijaškoj stazi

Jedna greška može dovesti do srčanog zastoja.

"Nama je najvažnija vlastita sigurnost. Naša preporuka je da se koristi zaštitna oprema, da se prate uputstva na skijalištima, ali kada se nešto dogodi, prva pomoć ima veliku ulogu dok ne stigne Hitna pomoć. Kada su u pitanju prijelomi, to su uglavnom zatvorene ozljede. Otvoreni prijelomi su rijetki, ne događaju se tako često. Za zatvorene ozljede preporučujemo mirovanje. Međutim, kada je u pitanju otvoreni prijelom, osnovna opasnost je opasnost od infekcija", rekla je Banjević.

Objasnila je kako treba izgledati prva pomoć u ovoj situaciji: "Prvo treba postaviti sterilnu gazu. Nećemo je imati u tom trenutku, ali možemo staviti maramicu ili komad čiste tkanine oko same kosti. Nakon toga postavljamo zavoj oko same kosti kako bismo spriječili dalje krvarenje, ali i fiksirali kako ne bi došlo do daljeg pomicanja jer tako možemo napraviti dosta oštećenja. Najbolje bi bilo da imate mali set prve pomoći."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Zatim moramo učiniti da taj dio nije pokretljiv. Osim što pomicanjem izaziva bol, svako dalje pomicanje može oštetiti meka tkiva koja se tu nalaze. Kada nemate maramu, naša preporuka je da otkopčate jaknu i ubacite ruku. Na taj način ćete osigurati mirovanje. Zaustavljamo krvarenje, sprječavamo mogućnost nastanka infekcije i postavljamo osobu u mirovanje", objasnila je Banjević.

Kada osoba izgubi svijest -prioritet je disanje.

"Moramo biti svjesni prioriteta. Ako je osoba bez svijesti, a diše, okrenut ćemo je na bok. To je jako važno da bismo otvorili dišne puteve, oni nam omogućuju da budemo u životu. Ako su zatvoreni, u nekom trenutku može doći do srčanog zastoja. Međutim, ako osobu okrenete na bok, otvarate joj dišne puteve. Ako je osoba bez svijesti i ne diše, tada nije prioritet prijelom, nego se započinju mjere oživljavanja - masaža srca i umjetno disanje", objasnila je Banjević, piše Mondo.

