Kućni test na koronavirus - koliko mu možemo vjerovati? Stručnjak je pokazao koliko brzo se rezultat ovoga, široko dostupnog testa može promijeniti iz negativnog u pozitivan.

Brzi antigenski testovi mogu s visokim stupnjem pouzdanosti otkriti nosite li koronavirus, u roku od samo 30 minuta. No, iako vaš test može pokazati negativan rezultat, samo nekoliko sati kasnije on bi mogao biti pozitivan, rekao je Billy Quilty, epidemiolog zaraznih bolesti na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Ovaj stručnjak demonstrirao je zašto kućne testove na koronu treba napraviti neposredno prije izlaska iz kuće, a nkako ne prije. Čak i nekoliko sati prije može biti prerano, upozorio je Quilty.

Na Twitteru je ovaj epidemiolog objavio sliku četiriju kućnih testova koje je napravio. Dva testa su napravljena ujutro i u vrijeme ručka i oba su, kako vidimo, negativna. No, iste večeri bio je vrlo slab pozitivan rezultat. Sljedećeg jutra bio je očito pozitivan - pokazujući koliko brzo testovi mogu dati drugačiji rezultat.

U Velikoj Britaniji nestašica brzih kućnih testova

Doktor Quilty je svoju objavu naslovio kao “demo kako brzo možete postati pozitivni" i dodao vrijedan savjet: "Radite kućni test neposredno prije sastanka.”

Inače se savjetuje testiranje na koronu kod kuće svaki put kada idete na neki događaj na kojem biste mogli prenijeti covid na druge ljude: prije božićnih zabava, viđanja s obitelji, kupovine ili odlaska u kafić.

Prema novim pravilima, Britanci za koje se sumnja da su zaraženi novim sojem, omikronom, moraju se testirati svaki dan tijekom tjedan dana. Uz toliku potrebu za lakim i brzim testovima, potražnja je nadmašila ponudu, piše The Sun.

Ovaj tjedan je bio veliki pritisak na sustav u Velikoj Britaniji, zbog čega su mnogi propustili napraviti brze antigenske testove. Šefica britanske zdravstvene i sigurnosne agencije, dr. Jenny Harries, rekla je da ima dovoljno testova, ali da nema dovoljno vozača koji bi ih isporučili.

Rijetko daju pozitivan rezultat osobi koja je negativna

Kućni testovi, nažalost, ne detektiraju svaku infekciju. Ponekad će proizvesti "negativan" rezultat kada je netko zaražen. Stručnjaci kažu da čak i ako dobijete negativan rezultat, ali imate simptome covida, ne biste se trebali družiti dok ne napravite više testova - uvijek biste trebali napraviti PCR test ako imate simptome.

Unatoč tomu što nisu posve pouzdani, brzi antigenski testovi su još uvijek korisni za prepoznavanje slučajeva. Naime, doista rijetko daju pozitivan rezultat nekomu tko je uistinu negativan.

Profesor Lawrence Young, virusolog i profesor molekularne onkologije na Medicinskom fakultetu Warwick Sveučilišta Warwick, rekao je da bi svi trebali iskoristiti prednosti kućnih testova sve dok je covid toliko raširen.

“Ovo pruža brz način provjere u stvarnom vremenu, bez inherentnih kašnjenja PCR testiranja, jeste li zaraženi ili zarazni. Mantra bi trebala biti: ‘Testiraj se prije izlaska iz kuće!’ – moramo potaknuti odgovornu upotrebu kućnih testova prije nego što ljudi izađu miješati se s drugima. Oni su također važan pokazatelj možete li sigurno uživati u Božiću sa svojom obitelji i prijateljima", zaključio je profesor.