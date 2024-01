Prema postotku dobno standardizirane prevalencije upotrebe duhana među osobama starijim od 15 godina, Hrvatska je među zemljama s najvećom prevalencijom svakodnevnog pušenja, (36,9 posto). U Hrvatskoj je skoro svaka treća odrasla osoba pušač.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je duhan odgovoran za smrt više od 8 milijuna ljudi godišnje, od kojih je više od 7 milijuna tih smrtnih slučajeva posljedica izravne uporabe duhana, a oko 1.2 milijuna posljedica izloženosti nepušača duhanskom dimu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogo se već zna o tome kako različite supstance iz cigareta utječu na pluća, krvne žile i naše zdravlje.

Utjecaj pušenja na vene

Vaskularni kirurg Dario Jocić je za Informer istaknuo da pušenje utječe na vene na dva načina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi se odnosi na neposredne posljedice koje kemijske supstance iz cigareta uzrokuju na stanicama unutarnjih zidova vena, poput zapaljenskih procesa i otoka. U tom slučaju dolazi do sužavanja vena i premda je ovo stanje privremeno, tijekom vremena dovodi do trajnih promjena na unutarnjim zidovima vena, od čega one postaju krute i manje elastične.

Drugi način kako pušenje utječe na vaše vene je direktna posljedica sužavanja vena, uslijed čega je otežano vraćanje krvi na gore ka srcu, suprotno gravitaciji. Kako se krv skuplja, vene, koje su postale manje fleksibilne, šire se i to vodi stvaranju proširenih vena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Štetnost elektronskih cigareta

Upravo zbog toga, mnogi se od klasičnih cigareta okreću e-cigaretama ili takozvanom "vapingu". Iako se ovo promovira kao manje štetna alternativa duhanskim cigaretama, bilježi se rast popularnosti i među osobama koje prije nisu pušile. Čak jedna e-cigareta može biti štetna za krvne žile. Ovo vrijedi i za e-cigarete koje su bez nikotina, dokazalo je istraživanje Medicinskog fakulteta Perelman u Pennsylvaniji.

Kako je istraživanje pokazalo, čak i kad je tekućina u e-cigaretama relativno bezopasna, u procesu stvaranja pare, događaju se kemijski procesi koji ove cigarete čine štetnim za unutrašnjost zidova vena i arterija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako ih ne prati ista 'drama' kao arterijske, venske bolesti su u porastu u cijelom svijetu, zahvaljujući načinu života koji vodimo i drugim faktorima rizika, koji dovode do ove bolesti. Ironično, upravo su stvari na koje možemo utjecati, poput loše prehrane, fizičke neaktivnosti, pretilosti, konzumiranja cigareta i alkohola - najčešći faktori rizika za pojavu proširenih vena. Srećom, upotreba cigareta, u bilo kojem obliku, faktor je na koji se može utjecati", objasnio je liječnik Jocić.

Otkrio je i detalje venskih bolesti: "One su spore, ali nezaustavljive, ako se ne liječe. U prvom stadiju pacijenti obično imaju tegobe poput povremenih bolova u nogama, grčeva, ali bez vidljivih vena ili kapilara. U ovoj fazi, obično se ultrazvučnim pregledom neće dijagnosticirati pogrešan tok kretanja venske krvi, nego liječenje podrazumijeva eventualno uzimanje lijekova - venotonika i nošenje elastičnih kompresivnih čarapa. Međutim, već u sljedećem stupnju bolesti, proširene vene su vidljive, a ultrazvučnim pregledom je, u velikom broju slučajeva, moguće dijagnosticirati pogrešan tok kretanja krvi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Obolijevaju i mladi

"Htio bih razbiti neke predrasude, kao, na primjer, da su proširene vene bolest koja se javlja kod starijih osoba. Naprotiv, i mladi ljudi obolijevaju od proširenih vena, čak i sportaši. Vrlo je važno da se ne ignoriraju znakovi i da se vene liječe odgovarajućom metodom i pravovremeno. Većina pacijenata s venskim oboljenjima ne shvaća ozbiljnost svog stanja, dok nepravilno liječenje i loši rezultati doprinose značajnoj pojavi invaliditeta, kao i čestim odsustvima s posla i spriječenosti za obavljanje određenih profesija", zaključio je liječnik Jocić, piše Informer.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo mlade zašto sve više puše električne cigarete, pričali i s liječnicima