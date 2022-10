U Hrvatskoj je moždani udar drugi najčešći uzrok smrti, a doživi ga deset tisuća ljudi godišnje. Lani je od posljedica moždanog udara preminulo pet tisuća Hrvata, pa su na Svjetski dan moždanog udara liječnici na riječkom Korzu pregledavali građane.

Neki su dobili hitan termin: 'Imam neko začepljenje'

Kako javlja RTL Danas, zbog zabrinjavajućih rezultata neki su dobili hitan termin. Jedna od njih je Mare Pandžić iz Rijeke. Specijalisti su joj ultrazvukom pregledali krvne žile.

"Naručili su me, imam s lijeve strane malo neko začepljenje pa će mi napraviti ultrazvuk da vide što je, da li je u redu ili nije. Je l' imam malo masnoće u krvi pa možda je samo to. A jeste. Mene će nazvati u ponedjeljak. I to je super ustvari.. odlično, zadovoljna sam. Inače bi čekala", rekla je Riječanka Mare.

No danas su svi došli na red. Ordinacija je bila improvizirana, ali pregled u njoj može spasiti život, jer kod moždanog udara je bitna što ranija reakcija.

"Mi gledamo izgled žile, znači da li se vide nekakvi plakovi da li je ta žila sužena, da li je protok krvi uopće prisutan ili ga uopće nema, a ono što je nama u principu najvažnije, ako postoji suženje koje je značajno, odnosno visokostupanjske suženje, to se može vrlo dobro i riješiti terapijski", izjavila je Irena Dobrila-Turnšek, specijalistica u Zavodu za cerebralnovaskularne bolesti.

Lani je u Hrvatskoj od moždanog udara preminulo 2948 žena i 2063 muškaraca. Rizik raste s godinama, a najugroženiji su oni koji imaju iznad 60. U svijetu moždani udar godišnje doživi više od 12 milijuna ljudi, a ukupno više od sto milijuna u nekom je razdoblju života preživjelo moždani udar.

'Mislio sam da sanjam, ali nisam mogao ustati'

Dragoljub je preživio dva. Prvi prije nekoliko godina - u snu.

"Probudio sam se, mislio sam da nešto sanjam, kad ne mogu da ustanem, ne mogu stati na noge. To je bio prvi. Nakon par godina su mi trebali staviti protezu i onda su mi se iskrivila usta. To su bili jedini simptomi, nisam ništa ranije osjetio. Imam inače normalan tlak, sve normalno", kazao je Dragoljub Tonić iz Rijeke.

"Došao sam radi kontrole, nemam problema, ali radi kontrole, da vidim da li sam u redu. I nalaz je dobar. Mirniji sam sigurno", izjavio je Riječanin Antonio Cerin.

Zdrava prehrana, fizička aktivnost, prestanak pušenja. Sve su to koraci kojima se možete udaljiti od rizika.

Neurolog otkriva najkarakterističnije simptome moždanog udara

Neurolog David Bonifačić, pročelnik Zavoda za cerebrovaskularne bolesti KBC-a Rijeka, pojasnio je za RTL Danas kako su najkarakterističniji simptomi moždanog udara iznenadna nerazumljivost govora, otežan govor, slabost ekstremiteta, nagla vrtoglavica i dvoslika.

"U tom trenu treba nazvati hitnu medicinsku pomoć koja će onda procijeniti simptome koji pacijent navodi i ukoliko su oni točni i pokazuju na moždani udar na najbrži način ga odvesti u medicinsku ustanovu", rekao je Bonifačić.

"Nažalost ne možemo ništa bez hitnog snimanja mozga, tek onda možemo znati o kojem tipu moždanog udara se radi, u kojoj je fazi i započeti daljnje liječenje", pojasnio je liječnik.

Bonifačić kaže kako je moždani udar u snu jedan od oblika udara koji je otežan time što se ne zna kad je točno nastupio. Kod moždanog udara nema boli, te se pacijent ne probudi iz sna.

"Iako danas sve kvalitetnijim snimkama mozga, možda ćemo i preciznije znati vrijeme kad je nastupio moždani udar. I tako dati što adekvatniju terapiju", rekao je liječnik. Opisao je kako osoba normalno ode spavati, a kad se probudi primjećuje slabost ruke i noge, kao i otežan govor.

"To je vrijeme kad krene tražiti pomoć i nakon toga krećemo s liječenjem", rekao je Bonifačić koji naglašava da u Hrvatskoj postoje najsuvremenije metode liječenja koje postoje na Zapadu, naglašava Bonifačić.

"I možemo našim građanima dati najkvalitetniju skrb. Važno je doći na vrijeme, kako bi mogli pristupiti s aktivnim liječenjem moždanog udara", zaključio je liječnik.