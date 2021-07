Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, jućer je na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite najavio da ćemo se vjerojatno morati cijepiti i trećom dozom cjepiva protiv koronavirusa.

"Vjerojatno je da će se cijepiti s trećom dozom, neke zemlje su to već počele, kao što su, primjerice, Turska i Mađarska. No to je u rijetkim slučajevima, nakon dvije doze kineskog cjepiva, koje je manje učinkovito. Nitko ne zna u ovom trenutku kada ćemo početi s trećom dozom. Neke studije pokazuju da možda neće biti potrebna treća doza. Međutim, po mišljenju epidemiologa HZJZ-a s kojima svakodnevno komuniciram, vrlo vjerojatno je da će biti ta treća doza, naročito za imunokompromitirane", rekao je Capak.

Naime, ljudi sa slabim imunološkim sustavom ne stvaraju uvijek jaku obranu od koronavirusa, čak i nakon potpunog cijepljenja. Dokazi sugeriraju da bi treća doza cjepiva protiv Covida 19 mogla pomoći u zaštiti nekih imunokompromitiranih ljudi. Ali za sada nema dovoljno podataka koji bi mogli reći koliko bi takva doza mogla pomoći, rekli su stručnjaci iz američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) 22. srpnja. Zbog toga, agencija još ne preporučuje treću dozu i kaže da bi cijepljeni ljudi iz ove skupine trebali i dalje nositi maske.

Barem je sigurna

S porastom globalnih slučajeva koronavirusa, pronalaženje načina zaštite milijuna imunokompromitiranih ljudi koji su u visokom riziku od teškog oblika bolesti je presudno. Sve dok se ne sruši širenje koronavirusa, studije sugeriraju da milijuni koji čekaju transplantaciju organa, pacijenti s karcinomom na liječenju itd. i dalje mogu oboljeti od teškog Covida 19, čak i ako imaju dovoljno sreće da imaju pristup cjepivu, piše ScienceNews.

Iako je još uvijek nejasno mogu li određene skupine imati više koristi od drugih i koliko učinkovite dodatne doze mogu biti u prevenciji ozbiljnog Covida 19, u najmanju ruku dodatna doza čini se sigurnom za osobe s oslabljenim imunitetom, rekla je epidemiologinja Sara Oliver iz CDC-a na sastanku 22. srpnja. Primjerice, studija koja je uključivala pacijente na dijalizi zbog bolesti bubrega pokazala je da su "simptomi prijavljeni nakon treće doze bili u skladu s onim što je već viđeno nakon druge doze", rekla je Oliver. Većina nuspojava cjepiva, poput umora, bolova na mjestu uboda, hladnoće i sl., bile su blage.

Što kaže znanost?

ScienceNews je objavio sažetak onoga što su znanstvenici do sada doznali o koristima dodatnog cijepljenja protiv Covida 19 za imunokompromitirane.

Treća doza cjepiva, bilo Pfizerova, Modernina ili Johnson & Johnsonova, povećala je razinu antitijela kod nekih primatelja transplantiranih organa s prethodno slabim odgovorima na cjepivo, izvijestili su istraživači 15. lipnja u Annals of Internal Medicine. Od 30 cijepljenih pacijenata, šest osoba imalo je nisku razinu antitijela prije nego što su dobili treću dozu. Njih 24 nije imalo protutijela. Dva tjedna nakon treće doze, svih šest pacijenata s prvotno niskom razinom antitijela imali su velike količine antitijela. Od 24 osobe bez antitijela, 16 i dalje nije razvilo antitijela, dvije su imale nisku razinu, a njih šest razvilo je visoku razinu antitijela.



Drugo istraživanje pokazalo je da je 67 od 99 primatelja organa za transplantaciju cijepljenih Pfizerovim cjepivo imalo uočljiva antitijela nakon treće doze, izvijestili su istraživači 23. lipnja u New England Journal of Medicine. Za usporedbu, četiri od 101 osobe nakon prve doze i 40 od 99 nakon druge razvile su antitijela. Od 59 ljudi koji nisu imali antitijela nakon druge doze, njih 26 ili 44 posto stvorilo je imunološke proteine nakon dodatne doze.



Više od 75 posto primatelja krvnih ili hematopoetskih matičnih stanica imalo je antitijela nakon dvije doze Pfizerovog cjepiva, izvijestili su istraživači 13. srpnja u Lancetu. Pedeset i dvoje od 88 pacijenata u studiji imalo je razinu antitijela iznad praga koji odgovara tome koliko dobro imuni proteini zaustavljaju zarazu stanica koronavirusom. Oni koji su primili transplantaciju više od godinu dana prije cijepljenja i koji su imali velik broj bijelih krvnih stanica koje se bore protiv patogena, imali su veću vjerojatnost da imaju puno antitijela. Pacijenti koji su primali tretmane koji su suzbijali njihov imunološki sustav u roku od tri mjeseca nakon cijepljenja, s druge su strane imali su nisku razinu antitijela, utvrdio je tim. Treća doza mogla bi biti korisna za tu skupinu, ali stručnjaci još nisu sigurni.



Treće doze također mogu pomoći nekim pacijentima na dijalizi zbog bolesti bubrega, sugeriraju studije. Od 12 dijaliznih pacijenata koji u početku nisu stvorili antitijela nakon dvije doze cjepiva, polovica je stvorila antitijela nakon dodatne injekcije, izvijestili su istraživači u preliminarnoj studiji objavljenoj 6. srpnja na medRxiv.org. 5 od 12 pacijenata negativnih na antitijela, imalo je antitijela nakon treće doze cjepiva, izvjestila je druga skupina istraživača 31. svibnja u Nephrology Dialysis Transplantation .

U Sjedinjenim Državama preporuka za dodatnu dozu osobama sa slabim imunitetom vjerojatno neće doći ako Uprava za hranu i lijekove ne dopusti dodatne doze prema trenutnim odobrenjima za hitnu uporabu cjepiva protiv Covida 19 ili dok agencija u potpunosti ne odobri cjepiva za široku upotrebu, rekli su tijekom sastanka dužnosnici CDC-a. Za sada zdravstvena agencija nije upoznata s bilo kojim podacima dostavljenim FDA koji bi mogli podržati takvu promjenu odobrenja za hitnu uporabu, rekli su dužnosnici.